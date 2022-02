Ile Maurice: Post-Batsirai - Cyclone and so what? Ces touristes loin d'être chiffonnés

Même si le cyclone a occasionné des dégâts, toujours est-il que nos amis touristes n'ont pas tremblé d'une feuille. Balade sur la plage de Trou-aux-Biches à la rencontre de nos amis venus de loin qui, de bon matin, bravent les grosses vagues en quête de soleil et de détente.

10h30. Elle déboule sur la plage en bikini et short et un sac à la main. Aussitôt arrivée, elle étale une grande serviette, s'y assoit et contemple la mer. Elle, c'est Cathia, 29 ans, venue de Suisse en vacances à Maurice depuis bientôt un mois. "Je ne pense pas que le cyclone m'a posé problème car ce n'était qu'une question de trois jours non ? Mes vacances n'ont point été impactées par le mauvais temps mais encore le Covid, je trouve que la gestion ici à Maurice a été bien faite", confie Cathia entre deux coups de crème de bronzage. Elle explique qu'elle a déjà planifié son vol retour mais compte bien revenir bientôt. Cathia nous donnera son plus beau sourire avant d'enlever son short pour se prélasser sur la plage sous les regards ébahis des badauds.

Plus loin, nous rencontrons la famille Cluzel de Béziers, du Sud de la France. Roger, Sylvain, Marie Lise et une amie marchent le long de la plage, rire ou sourire aux lèvres. Marie Lise confie qu'elle et sa bande d'amis sont des habitués de Maurice et que c'est leur amour pour l'île qui les a poussés à se faire vacciner pour entreprendre ce long voyage. Ils sont chez nous depuis le 27 janvier. "C'est dommage pour le cyclone car on ne peut pas nager mais je pense que ça va passer, non ? Pour notre part, on a nos assurances, vaccins, le Covid ne nous fait pas peur. Après je dois dire que c'est partout pareil, même en France nous avons la pandémie", fait ressortir Marie Lise.

Pour sa part, Roger explique qu'il ne pouvait se passer de la générosité légendaire des Mauriciens qui le séduit à chaque fois. "Je kiffe Maurice car en France il y a des endroits où on ne peut même pas partir tandis qu'ici, on ne se prend pas la tête du tout. Les Mauriciens sont sympathiques, du coup je vais même prolonger mes vacances pour rentrer le 5 mars." Petite pose pour la photo de groupe et le tour est joué.

Au loin, c'est Jutta du Danemark qui va attirer notre attention. Prélassée au bord de la plage, lunettes de soleil et livre en main, c'est en profitant du soleil qu'elle nous accueillera avec un grand sourire. "Mes vacances ici se passent super bien, les Mauriciens sont trop cool et même le temps, je dirais qu'il ne nous a posé problème que pour un court instant car le soleil est bel et bien présent aujourd'hui. Il y avait un peu de vent il y a deux ou trois jours mais là ça va. Quant au Covid, il ne m'a point fait peur. Au contraire j'ai bravé la pandémie et me voici sur votre belle île", raconte Jutta qui d'un petit clin d'oeil nous indique que ses vacances prenaient fin le jour même.

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas une pandémie encore moins un cyclone qui empêchera nos amis touristes de venir à Maurice, bien prêts à braver tous les dangers.