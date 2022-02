Tunisie: Zarzis | Dépistage du cancer du sein - Une initiative louable

Deux journées portes ouvertes et un travail bénévole de la part des deux médecins spécialistes qui méritent d'être félicités. Ils n'ont pas hésité une seconde pour répondre à l'appel afin d'épargner aux patientes le déplacement à Tunis et des frais supplémentaires.

Il n'y a pas que le Covid-19 qui fait actuellement des ravages et pose des problèmes aux citoyens de Zarzis. Le directeur de l'hôpital régional, Abdelkader-Taghouti, se fait, de sa part, beaucoup de soucis en raison du manque de lits et des moyens pour faire face à cette épidémie. En effet, à Zarzis et rien qu'à l'hôpital, le bilan du 1er février est alarmant puisque sur 312 analyses, on a enregistré 81 cas positifs ; en plus de quatre décès et 13 alités au service Covid. D'autre part, pour rendre service aux familles nécessiteuses, Taghouti a eu la bonne intention d'inviter deux cancérologues de l'Institut Salah-Azaïez, le 1er et le 2 février, pour venir ausculter et diagnostiquer le cancer du sein chez les patientes, à l'hôpital de Zarzis. Deux journées portes ouvertes et un travail bénévole de la part des deux médecins spécialistes qui méritent d'être félicités. Ils n'ont pas hésité une seconde pour répondre à l'appel afin d'épargner les patientes le déplacement à Tunis et des frais supplémentaires.

Le mérite revient, aussi, au directeur de l'hôpital et à la présidente de l'Association " Zarzis Vision City ", Karima Essefi, qui a fait du porte-à-porte pour mettre les familles au courant de cette noble action et convaincre les Zazissiennes à venir subir l'examen médical.

Deux journées au cours desquelles les infirmières de l'hôpital ont bien organisé le travail, le protocole sanitaire respecté, bien évidemment. 86 femmes en tout, dont certaines sont originaires de Ben Guerdane, ont subi l'examen en plus de 19 échographies. Initiative louable.