Tunisie: Pour une communication fiable et diligente

Que faut-il faire face à cette horde d'experts autoproclamés en économie et finance et soi-disant au fait de la réalité des caisses de l'Etat qui pullulent sur les plateaux TV et dans les studios de radios quotidiennement pour professer à ceux qui les écoutent et accordent encore du crédit à leur discours que la catastrophe ou plus précisément la faillite de l'Etat n'est plus qu'une question de semaines, voire de jours, au cas où leurs analyses et approches qui ne proposent aucune solution pratique ne seraient pas prises en compte par les autorités publiques ?

En parallèle, l'on se pose des questions légitimes sur l'absence de communication à temps qu'observent ces mêmes autorités gouvernementales dans l'objectif de répondre aux discours de ces "experts", d'infirmer les analyses qu'ils répandent auprès de l'opinion publique et de contrecarrer les informations qu'ils présentent comme des exclusivités qu'ils sont parvenus à recueillir auprès des plus hautes sphères nationales et aussi internationales parmi les partenaires étrangers de la Tunisie et les bailleurs de fonds internationaux avec lesquels notre pays traite régulièrement.

Et en dépit des mises au point, chiffres à l'appui, publiées à un rythme de plus en plus soutenu par les structures étatiques dans l'objectif de rassurer les citoyens et de servir à nos partenaires étrangers les données officielles loin des supputations et des pronostics hasardeux des uns et des autres parmi ces "experts" dont les événements ont démontré, à plusieurs reprises, qu'ils sont passés à côté et que leurs interventions sont dénuées de fondement, ils persistent dans le même comportement et la même attitude.

En fait, quels agendas servent-ils sous le faux couvert de l'expertise soi-disant universitaire ou appartenance à la société civile et pour quelle partie politique roulent-ils ?

Ces deux questions tirent leur légitimité et aussi leur actualité de l'atmosphère qui marque actuellement le paysage politique national post-25 juillet et 13 décembre 2021 où les alliances et les deals se font toujours entre des partis et des personnes que tout sépare sur les plans politique et idéologique et où les positionnements répondent désormais à des ambitions personnelles et à des calculs partisans dont les objectifs n'échappent plus à personne. Une stratégie de communication intelligente et fiable devrait être mise en œuvre, avec pour objectif principal de tout clarifier aux Tunisiens et surtout d'éviter que le doute et la confusion ne prennent le dessus.