Madagascar: Entretien automobile - Les précautions à prendre en saison pluvieuse

Madagascar est actuellement en pleine saison des pluies. Il importe de revenir sur les dispositions à prendre sur une voiture, pour éviter les risques de panne ou d'accident.

Notre magazine bimensuel adopte la forme d'un blog à titre exceptionnel, aujourd'hui. La pluie a fait son apparition ces dernières semaines. D'où notre choix de revisiter les principales précautions à prendre pour la saison pluvieuse. Entretenir une voiture en ces temps revient à vérifier plusieurs composants: essuie-glace, éclairage, pression des pneus et batterie.

Le premier point concerne les essuie-glaces. Sous la pluie, la visibilité est fortement réduite. L'eau s'accumule énormément sur le pare-brise. Or, inutile de préciser que le risque d'accident augmente considérablement dans ce genre de situation. Voilà pourquoi il convient de vérifier l'état des essuie-glaces. " D'après nos statistiques, les produits les plus vendus du mois de janvier sont les essuie-glaces ", nous confie un responsable auprès d'un centre automobile sis à Ankorondrano. Il convient de vérifier également un autre élément essentiel, en l'occurrence le système de suppression de la buée sur la face interne du pare-brise. Les actions des essuie-glaces et de l'antibuée permettront de retrouver une visibilité correcte sous la pluie.

Le deuxième point se situe au niveau de l'éclairage. Encore une fois, on en revient à la notion de visibilité. Il faut vérifier l'état des différentes ampoules : code-phare, veilleuse, feux de stop et de position etc... . Bon nombre d'automobilistes ont tendance à l'oublier. Mais sous la pluie, il est fortement conseillé de rouler avec les feux de croisement allumés. D'un côté, les feux améliorent la visibilité du conducteur, dans la mesure où la lumière naturelle du soleil a tendance à diminuer en intensité dès les premières gouttes de pluie. De l'autre, ils servent de repères pour les autres automobilistes par rapport à la position du véhicule concerné.

Bonne pression

Le troisième point touche les pneumatiques. Vérifier les pneus s'apparente à un geste de routine, souvent négligé malheureusement. Or, une pression douteuse des enveloppes impacte sur le comportement du véhicule. Pareil en cas de gommes en mauvais état. La tenue de route n'est pas le seul aspect en jeu. La distance de freinage est aussi affectée. Raison pour laquelle il est impératif de vérifier l'état des pneumatiques, puis de les régler à la bonne pression selon les indications du constructeur.

Le quatrième et dernier point important concerne la batterie. Une multitude de composants fonctionnent à l'électricité: essuie-glace, phares, antibuée etc... La batterie est fortement sollicitée quand vient la saison pluvieuse. De ce fait, il importe de tester fréquemment son efficacité. La meilleure solution consiste bien évidemment à investir dans une nouvelle batterie, si l'ancienne compte déjà plusieurs années d'utilisation et si elle commence à montrer des signes de faiblesse.

Ces précautions s'apparentent à une piqûre de rappel tout simplement. L'objectif étant d'éviter toute panne et de diminuer tout risque d'accident. Elles impliquent des dépenses pouvant être conséquentes certes. Mais elles œuvrent pour l'essentiel, à savoir le bon fonctionnement de la voiture.

Les mesures à prévoir pour les deux-roues

Le contrôle de la pression des pneus et de l'état des feux s'applique également aux deux-roues. Cependant, une moto ou un scooter nécessite d'autres mesures supplémentaires. Pour les motos équipées d'une transmission à chaîne, l'utilisation régulière d'un lubrifiant permet de rallonger la durée de vie de la chaîne et d'en assurer le bon fonctionnement. Pour un scooter par contre, la courroie est protégée de l'eau par le carter de transmission. Sur un deux-roues, le circuit électrique est plus exposé. Il convient de laver intégralement la machine après avoir roulé sous la pluie. Et ce, afin d'éviter que la boue ne s'encastre et n'endommage ledit circuit. Et enfin, dernier point et non des moindres, la vérification de la bougie et du filtre à air. Il s'agit de deux éléments essentiels, dont l'état peut être sérieusement affecté par la pluie.

Les autres contrôles de routine

Liquide lave-glace, plaquettes de frein, garde-boue, étanchéité de l'habitacle etc... D'autres pièces méritent aussi un petit survol. Ce genre de contrôle de routine doit se faire régulièrement et pas seulement avant la saison pluvieuse. Néanmoins, les premières gouttes de pluie coïncident avec le début d'année à Madagascar. Les deux premiers mois de l'an sont ainsi une bonne occasion de procéder à ces vérifications.

Le traitement anti-pluie, une option intéressante

Plusieurs centres automobiles proposent des répulsifs à l'eau. Ces produits agissent sur le parebrise, pour appliquer un effet hydrophobe. En clair, ils transforment les gouttes d'eau en une sorte de perles. Ces dernières vont alors rouler vers le bas du pare-brise pour ensuite disparaître. L'application d'un répulsif doit être précédée du nettoyage de la vitre. Le traitement antipluie n'adhérera pas au pare-brise, si celui-ci n'est pas entièrement propre.

Housse de protection, un bon investissement

La meilleure solution pour protéger une voiture consiste à la garer dans un endroit à l'abri de la pluie. Cependant, tout le monde n'a pas accès à un parking intérieur. Tout le monde ne possède pas un garage. Et tout le monde ne dispose pas d'un abri-voiture dans sa cour. Investir dans une housse de protection constitue un bon investissement. Elle permet de protéger le véhicule de la pluie, si celui-ci est garé sur un parking extérieur. Attention toutefois à bien choisir une bâche imperméable, dont le prix peut monter jusqu'à 150.000 ariary d'après nos recherches auprès des revendeurs d'accessoires automobiles à Antananarivo. Une somme importante certes. Mais on parle d'un investissement utile à long terme.

Attention à l'aquaplaning

L'apparition des rocades à Antananarivo doit s'accompagner d'une conscientisation générale des automobilistes, à propos de l'allure à adopter en temps de pluie. Cette disposition ne s'applique pas en centre-ville, où les bouchons obligent à rouler au pas. Par contre, une fois extirpé des embouteillages, il importe de surveiller sa vitesse. Chaque conducteur s'expose à l'aquaplaning à Tsarasaotra ou ailleurs. Ce phénomène qui forme une fine couche d'eau entre le sol et la structure du pneu, peut être à l'origine d'accidents graves. En effet, il engendre une perte de contrôle du véhicule. Voilà pourquoi il importe de se limiter sous la pluie et rester sous les 50 kmh.

Attention à l'aquaplaning

Les bons gestes à adopter pour rouler sous la pluie

− Modérer la vitesse et garder une bonne distance de sécurité.

− Allumer les feux de croisement.

− Faire attention aux projections d'eau provoquées par les autres véhicules.

− Éviter de rouler sur les flaques d'eau à haute vitesse.