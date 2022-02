Madagascar: Judo / Jeux de la Francophonie - Une série de tests de préparation

Le président de la Fédé-ration malgache du judo (FMJ) Said Bruno Eric n'est pas un novice et connait très bien les enjeux de ces rendez-vous mondiaux politiquement et sportivement.

À six mois de ce rendez-vous planétaire, Madagascar entre dans la phase préparatoire. Selon l'explication du président de la FMJ Said Bruno Eric, " Avant les Jeux de la Francophonie, des matches-tests vont avoir lieu à Antananarivo pour les catégories de 15 ans et plus aux alentours du 26 février. Le cas de sinistres qui frappent le pays actuellement chamboule un peu la préparation car les salles dédiées au sport sont réquisitionnées. En mars, il y aura l'open de l'Afrique joué en Algérie et à Tunisie. La coupe de Madagascar se déroulera à Toamasina au mois d'avril avec le " Training camp national " et du 2 au 20 mai, il y aura un regroupement des seniors à Antananarivo en préparation du championnat d'Afrique. Tout ça montre que la FMJ ne minimise la préparation ", conclut-il.

Pour la participation de Madagascar aux jeux de la Francophonie, le président de la FMJ explique que le comité d'organisation des jeux de la Francophonie déterminera les catégories qualifiées. " La catégorie des moins 63 kg est qualifiée d'office du fait de la participation de la judokate Damiella Nomen-janahary aux jeux olympiques de Tokyo. Pour le cas des athlètes expatriés comme Rico Andriamanantsoa (-73 kg), classé troisième au Championnat de France militaire et Christiane Vital (- 57 kg) classée troisième en demi-finale des Championnats de France, la FMJ, avec l'aide de la direction technique nationale et l'appui de Fetra Ratsi-miziva, préparent actuellement un statut pour ces athlètes et cherchent des solutions comment les inclure dans l'équipe nationale, comment les faire venir pour prendre part au moins à un championnat de Madagascar. Nous avons besoin de l'apport de ces expatriés ".