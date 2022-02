Ile Maurice: CAN 2021 │ La parole aux fans - "La finale sera une belle victoire pour Liverpool !"

interview

C'est l'heure de la finale de la CAN 2021 ce dimanche. Le Sénégal de Mané ou l'Egypte de Salah ? Ziad Akbar, fan de l'OM en France, Michel Maruthamuthee qui vibre pour les deux équipes en tant que fan de Liverpool et le Mancunien Yaaseen Edoo se jettent à l'eau...

Qu'avez vous pensez de cette édition de la CAN au Cameroun ?

Michel : Ene nivo bien bas comparé aux éditions précédentes. Mone decu avec bane grands nations, couma l'Algerie. Ce qui m'a surtout frappé, c'est l'arbitrage, très mauvais. Heureusement qu'il y avait notre arbitre Imtehaz Heeralall qui a été excellent, l'un des meilleurs du tournoi pour moi. Le Cameroun aurait pu faire un meilleur parcours mais ils ont cru que 'at home' veut dire que tout est acquis ! Certains de ses joueurs ont eu la grosse tête aussi. Samuel Eto'o a encore beaucoup à apprendre en tant que dirigeant. Il a connu l'Europe mais il oublié la réalité de faire une compétition en Afrique. Sans plaisanter, je pense que Maurice aurait beaucoup mieux organisé une CAN que le Cameroun. Enfin, la révélation, ce sont les Comores. Maurice devrait s'inspirer d'eux pour faire revivre notre football...

Ziad : Sur le plan sportif, cette CAN a révélé que les écarts entre les faibles équipes et les plus grandes se sont considérablement réduits. Ainsi, on a retrouvé les Comores et la Guinée Équatoriale très loin dans cette CAN. Le fait majeur a été l'élimination de l'Algérie au 1er tour. peu auraient parié dessus ! Sur le plan de l'organisation, ça a été une CAN difficile pour les organismes avec la chaleur et les terrains étaient dans un état très limite. Enfin, l'arbitrage a été parfois incompréhensible, avec des fins de matchs 5 mn avant et le temps additionnel trop faible au regard des arrêts de jeu du match. En résumé, pas une grande CAN, pas d'équipes qui ont écrasé leurs adversaires, une CAN équilibrée et 'impronostiquable'. Le Sénégal gagnera- t -il sa première CAN face à l'équipe qui en a le plus gagné ?

Yaaseen : La Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun a tenu toutes ses promesses avec l'émergence de nouvelles équipes qu'on n'attendait pas. Les Comores en sont l'exemple parfait. Un groupe avec un esprit d'équipe formidable.

Que pensez-vous de la finale Egypte-Sénégal ?

Ziad : Je pense que le Sénégal est mieux armé pour gagner ce match. Ils ont plus d'armes offensives, tandis que l'Égypte mise tout sur Mo Salah et les exploits de leur gardien. Trezeguet leur super sub est virevoltant mais ne rentre souvent qu'en fin de match pour dynamiter l'adversaire. Du côté des Lions de la Teranga devant ça va vite. Sadio Mané marche sur la CAN, Bamba Dieng la promesse de l'OM issue de l'académie Diambars est une révélation de la CAN et Ismaila Sarr, le joueur de Watford, chaque fois qu'il rentre est insaisissable sur son côté droit. Au milieu avec Kouyaté et Gueye c'est solide. Pape Gueye le Marseillais est aussi un top joueur sur cette CAN et la défense avec Koulibaly notamment est plutôt solide.

Yaaseen : La finale entre l'Egypte et le Sénégal sera amplement disputée. Ce sont deux grandes nations du football africain avec deux stars en la personne de Mohamed Salah et Sadio Mané.

Michel : Ce sera une grande finale avec deux équipes dans lesquelles évoluent les deux meilleurs joueurs du monde. Ce sont deux candidats au prochain Ballon d'or. Je pense qu'on va assister à l'une des plus belles finales jamais vues en Afrique.

Qui remportera le choc des superstars : Salah ou Mané ?

Yaaseen : Les deux sont des exemples, font beaucoup de dons pour leur peuple. Difficile à prédire. Toutefois, je donne un léger avantage aux Pharaons de Salah mais j'aimerais bien que ce soit le Sénégal comme vainqueur avec Mané à la tête de cette équipe. En plus c'est toujours beau de voir une équipe remporter son tout premier trophée africain...

Michel : Le meilleur joueur du tournoi sera celui qui gagnera la coupe ! Je l'ai déjà dit dans le journal Lékip, Salah est le meilleur joueur du monde mais le Sénégal est un peu plus fort collectivement. Salah veut la victoire pour son peuple... Moi, je ne vais pas trancher, je supporte les deux équipes. La mieux préparée l'emportera. De toute façon ça sera une belle victoire pour Liverpool !

Ziad : Comme je l'ai dit, on voit que le Sénégal est beaucoup mieux armé que l'Égypte : le collectif du Sénégal face à Mo Salah. Avantage Mané !