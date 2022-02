Ile Maurice: Naufrage du "Tresta Star" - la même "salvage team" que pour le Wakashio dépêchée à La Réunion

La marine nationale, la Direction de la mer sud océan Indien (DMSOI), le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la gendarmerie ont été dépêchés depuis hier matin pour une reconnaissance sur le Tresta Star, qui a fait naufrage sur les côtes réunionnaises dans la soirée de jeudi. Les 11 marins rescapés du navire ont quitté le centre d'hébergement de Saint-Philippe et ont été transférés au Port (ouest de l'île), où ils ont été pris en charge par la Maison du marin hier.

Une enquête des autorités sera lancée pour savoir pourquoi et comment le naufrage a eu lieu. C'est le bureau maritime, soit le bureau d'enquête sur les événements de mer (BEAmer), qui s'en occupera, de concert avec des professionnels de France métropolitaine.

Afin de secourir l'équipage du navire dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs services ont été promptement mobilisés par les autorités réunionnaises. Il s'agissait nommément du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP), du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), de la brigade nautique, de la marine nationale, des gendarmes, du SDIS et de la police municipale.

Sur place, il y avait 32 sauveteurs ainsi que des équipes médicales, plus les experts et représentants de la mairie et de la préfecture. "C'était une sacrée opération quand même, en pleine nuit sur la falaise avec la mer démontée", raconte une correspondante de La Réunion.

Selon un site d'informations réunionnais, Imazpress, Mamun Muntasir, le capitaine du Tresta Star, a déclaré que lui et ses 11 marins ont craint pour leur vie. "Nous avons vraiment eu très peur", dit-il. Heureusement, les marins du navire mauricien échoué jeudi soir près des côtes de l'île soeur ont été récupérés à l'issue d'une opération de sauvetage de plusieurs heures dans une mer déchaînée par la houle du cyclone intense Batsirai.

Vers 20 heures jeudi, alors que la mer était déchaînée à cause du cyclone Batsirai, le Tresta Star, pétrolier battant pavillon mauricien, s'est retrouvé en difficulté au large des côtes réunionnaises. Selon le site en ligne la 1ere.francetvinfo.fr, le pétrolier de 74 mètres de long, et qui navigue à vide, se trouvait au large de Saint-Philippe avec à son bord 11 membres d'équipage, dont des Indiens et des Bangladais. Ils ont tous été secourus par les pompiers et ramenés sains et saufs sur la terre ferme, après plusieurs heures d'intervention, toujours selon 1ere. francetvinfo.fr. Le navire vide était parti au sud de Maurice en raison de la présence du cyclone. Victime d'une panne de moteur, il a dérivé jusqu'à l'île soeur.

En ce qui concerne le pétrolier, il bat le pavillon mauricien mais appartient à Tresta Trading Limited, une filiale de la compagnie indienne M/s Shiny Shipping et Logistic Pvt Ltd. Le propriétaire avait fait une demande d'EIA pour le bunkering en novembre dernier. La compagnie avait fait une demande d'opération en rade avec Tresta Star, d'une capacité de 25 000 tonnes et pouvant fournir 300 tonnes par heure.

Nous avons cherché une déclaration d'Arnaud Teycheney le directeur d'Inchcape Shipping Services qui représente le bateau Tresta Star. "On est l'agent du bateau dans le territoire de Maurice mais en dehors de Maurice on n'a pas d'autorité. Seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a donné assistance."

Par ailleurs, selon un préposé du ministère de la Pêche mauricien, la compagnie Tresta Trading Ltd, propriétaire du bateau, a choisi une "salvage team" pour être envoyée à La Réunion. Il s'agit de celle qui avait été sollicitée pour le naufrage du Wakashio.