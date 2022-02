Madagascar: Musique tropicale - Electric Vocuhila retrouve la Grande île

L'une des grandes sensations musicales de l'année dernière, le groupe français Electric Vocuhila, se fait attendre. Ce sera finalement ce mois de février qu'on le retrouvera dans la ville de Toliara.

Un genre typique du Sud de la Grande île, le " Tsapiky ", réputé pour ses rythmes entraînants, enivrants, voire effrénés et galvanisants que seuls les musiciens les plus aguerris ont su conquérir, se redécouvre autrement à travers le répertoire de ce groupe inédit qu'est Electric Vocuhila.

C'est ainsi, tel un véritable coup de foudre musical entre ce groupe français et cette mélodie traditionnelle malgache, que s'illustre un projet artistique exceptionnel. Un véritable plaisir pour les oreilles des mélomanes aguerris, une surprise transcendante, doublée d'une découverte inédite pour tous les profanes du genre, leur composition, sobrement intitulée " Kiteky", conquiert tous les mélomanes férus de bal-poussière et de " Tsapiky ".

Dans le cadre de divers échanges musicaux, partageant notamment l'affiche d'un concert avec Damily, artiste de référence du " Tsapiky " dans le Sud, suivi par plusieurs échanges virtuels ces dernières années, Electric Vocuhila revient enfin plus énergique que les infatigables musiciens du terroir malgache. Rendez-vous est donné, là où leur amour pour la musique malgache est né, à Mangily, sur la scène du fameux PataPata Bar, ce 12 février, pour un concert qui s'annonce chaleureux et exaltant.

Vazaha manao Tsapiky

Un quatuor de musiciens français talentueux, qui n'a sans aucun doute rien à envier à ses pairs sur la scène internationale, mais qui aura eu le mérite d'avoir su maîtriser avec ferveur et passion les rythmiques du " Tsapiky" malgache. Electric Vocuhila, composé de Maxime Bobo au saxophone alto, Arthur Delaleu à la guitare, François Rosen feld à la basse et Etienne Ziemniak à la batterie, a toujours su combiner des rythmiques issues de diverses musiques contemporaines africaines comme le sebene congolais, le sungura et le tsapiky malgache, à une conception orchestrale inspirée principalement par le jazz.

Cette année est synonyme de beaucoup de projets, en ode à la musique malgache, de la part de ce groupe français. Nul doute que l'accueil qu'on lui réserve dans le Sud sera à la hauteur de leur talent.

Ces fameux " Vazaha manao tsapiky " ayant particulièrement marqué les esprits par leur musicalité, ainsi que leur maîtrise du genre. De même, le groupe Electric Vocuhila entend toujours se perfectionner et prévoit de profiter de son passage dans la Grande île pour effectuer une résidence artistique avec des musiciens nationaux.

D'autant plus qu'un programme de collaboration avec l'Alliance Française de Tuléar, l'Institut Français de Madagascar et l'Alliance Française d'Antsirabe, ainsi que la participation de musiciens du Sud et des ethnomusicologues locaux, ont déjà été entamés. On espère les retrouver également dans la capitale très bientôt pour un grand concert harmonieux et convivial.