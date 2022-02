Madagascar: Cyclone Batsirai - Alerte rouge dans plusieurs régions

Le cyclone Batsirai s'intensifie de nouveau. La cote d'alerte rouge vient d'être annoncée dans plusieurs régions, dont la région Analamanga.

Le danger imminent plane sur plusieurs régions avec l'arrivée du cyclone Batsirai, dont la région Atsinanana, Vatovavy, Fitovi-nany, Atsimo Atsina-nana, Mangoro, Anala-manga. Ainsi que dans plusieurs districts tels que Vavatenina, Ambaton-dra-zaka, Arivonimamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Antsirabe I et II, Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimahasoa, Lalangina, Vohibato, Isandra, Fianarantsoa I, Ivohibe et Iakora. Tandis que l'alerte jaune s'applique aux régions Bongolava, Menabe, Atsimo Andrefana, Anosy, Androy.

Les Districts de Sainte Marie, Soanierana Ivongo, Fenerive-Est, Amparafara-vola, Antsalova, Miarinarivo, Soavinandriana, Faratsiho, Betafo, Mandoto, Ambatofi-- nandrahana, Ikalamavony et Ihosy. L'avertissement ou l'alerte verte demeure pour les districts d'Antalaha, Maroantsetra, Mananara Avaratra, Mandritsara, Andila-mena, Tsaratanana et Maeva-tanàna. Le cyclone Batsirai reprend force avec un vent moyen de 185 Km/h avec des rafales plafonnant à 260 Km/h à 19 heures locales.

Il s'approche et est positionné à 381 Km à l'Est-SudEst de Vatomandry. Il poursuit son Cap vers l'Ouest en direction de Madagascar à raison de 11 Km/h. Sa trajectoire ne connaît pas de changement significatif, selon la météo. Il est prévu atterrir sur la côte Est entre Mahanoro et Mananjary ce jour, entre 12 et 17 heures locales au stade de Cyclone Tropical Intense. Le vent prévu à ce moment est de 195 Km/h.

Préparation

Batsirai traversera ensuite le pays d'Est en Ouest pour ressortir en mer dans le Canal de Mozambique au niveau de Menabe dans la matinée du 06 Février 2022.

Des dégâts importants et généralisés sont à donc craindre en cas de faute de préparation adéquate, selon la météo. Les bandes périphériques de Batsirai intéressent déjà la partie Est du pays avec une dégradation progressive des conditions météorologiques attendue dans les prochaines heures dont des fortes pluies et des vents forts. Des inondations généralisées sont à craindre suite aux cumuls pluviométriques excessifs anticipés surtout sur l'Est, le Sud-Est et les hautes terres centrales.

Il existe également un risque élevé des ondes des tempêtes (submersion marine de l'ordre de 2 mètres) dans les parages de la zone d'impact.Les populations sont priées de suivre régulièrement l'évolution de ce systè-me et de suivre attentivement les consignes des autorités. La sortie en mer sur l'ensemble de la côte Est est interdite jusqu'à écartement total des dangers.