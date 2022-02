Madagascar: Aide aux sinistres - Ambatovy remet 5 tonnes de riz au BNGRC

Encore et toujours ! La société Ambatovy continue d'apporter ses aides d'urgence pour les sinistrés des récentes intempéries qui ont fait des ravages dans plusieurs régions du pays.

Cette fois, elle s'est adressée au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) à Antanimora où elle a remis, le 3 février dernier, cinq tonnes de riz. Une nouvelle donation conclue en partenariat avec le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), représenté à cette occasion par le directeur de cabinet, Andry Voni-harinjaka. Tandis que l'équipe d'Ambatovy a été conduite par son vice-président en charge du Développement durable, Philippe Beaulne, lequel a réitéré ses déclarations déjà faites lors des précédentes remises de don: " Nous sommes heureux de nous associer à cet effort national pour venir en aide aux sinistrés ".

En effet, Ambatovy est déjà intervenue à plusieurs reprises pour apporter ses contributions pour les besoins urgents des sinistrés. Les diverses donations remises ont été à chaque fois réalisées en partenariat avec certains ministères dont celui de l'Environnement et du développement durable (MEDD), et de la Fonction publique, du travail et des lois sociales (MINFOPTLS). Ces aides ont été remises à différentes entités comme le District de Moramanga, la Commune urbaine d'Anta-nanarivo (CUA), et les comités régionaux de gestion des risques et des catastrophes (CRGRC), respectivement de Toamasina et celui du district de Brickaville, ces derniers jours.