Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Le gouverneur promulgue 3 édits pour la protection des droits de la femme

Le gouverneur intérimaire du Kasai-Central a promulgué, jeudi 3 février, trois édits consacrés à la protection des droits de la femme. Ces édits portent entre autres sur l'interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme ainsi que sur la scolarisation et la protection des enfants nés de viol et ceux victimes de viol. Le HCR et l'UNFPA qui appuient les actions de promotion des droits de la femme ont salué ces avancées dans lutte contre ces pratiques négatives à l'égard des femmes.

La promulgation de ces édits fait suite à l'atelier régional sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre(VBG), qui s'est clôturé le même jeudi à Kananga.

Pour la représentante du HCR en RDC, Ahua Liz " ces instruments [documents] de lutte contre les VBG doivent être traduits en langues locales pour qu'ils soient compris par chaque personne ".

Le représentant de l'UNFPA, Eugene Kongnyuy a, quant à lui, indiqué que " toutes les énergies doivent désormais être mis ensemble derrière les initiatives visant à mettre fin aux pratiques qui avilissent la femme " dans l'espace Kasaï.

Par ailleurs, les gouverneurs des provinces de la région du Kasaï et la ministre du genre, famille et enfant, Giselle Ndaya ont signé, à l'issue de l'atelier régional, un acte d'engagement pour lutter contre sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre.