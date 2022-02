Congo-Brazzaville: Sommet UE-UA - Brazzaville et Paris harmonisent leurs stratégies

Les préparatifs du 6e sommet Union européenne (UE)-Union africaine (UA), prévu les 17 et 18 février à Bruxelles, en Belgique, ont été au centre d'une séance de travail le 4 février à Brazzaville, entre le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, et l'envoyé spécial de la présidence française du Conseil de l'UE, Alain Holleville.

Accompagné des ambassadeurs de France, François Barateau, et de l'UE au Congo, Giacomo Durazzo, Alain Holleville est venu échanger avec les autorités congolaises sur les préparatifs du prochain sommet UE-UA, la manière dont les travaux sont organisés et surtout ce que les deux parties entendent faire ensemble. " Ce que nous entendons faire ensemble, je crois de façon partagée, c'est d'avoir un sommet qui consacre, renforce et renouvelle le partenariat entre l'UA et l'UE. Un sommet qui débouche sur les engagements politiques forts, concentrés sur les priorités et sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives avec un mécanisme de suivi qui permettra de s'assurer que les engagements réciproques pris par les uns et les autres seront tenus d'une manière efficace et concrète ", a expliqué le diplomate français à la presse, précisant qu'une telle réunion devrait consacrer la relation toute particulière entre l'espace européen et l'espace africain.

Quant à l'apport attendu du Congo, l'émissaire du président français a rappelé que chaque pays devrait, avec son analyse et ses propres projets, alimenter une position africaine unie de façon que l'UA s'exprime d'une seule voix. Les institutions européennes et les Etats membres de l'UE, dont la France assure la présidence tournante pendant six mois, devraient eux aussi œuvrer à présenter une position unie. " Ces deux positions unies doivent déboucher sur une déclaration politique commune et un certain nombre d'engagements autour des projets concrets, réalisables et identifiés ", a conclu Alain Holleville.

Notons que l'Afrique est l'une des priorités du président français, Emmanuel Macron. Le sommet qui se tiendra dans deux semaines vise, entre autres, à mettre en place avec l'Afrique une alliance ambitieuse et tournée vers l'avenir. Le but étant de bâtir un espace de solidarité, de sécurité, de prospérité durable et de stabilité. Ce sommet devrait se concentrer sur la mise en valeur de projets ambitieux et structurants, appuyés par un paquet d'investissements Afrique-Europe, autour du triptyque prospérité, paix et sécurité, migrations et mobilité.