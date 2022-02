Congo-Brazzaville: Enseignement général - La capacité d'accueil du lycée de Madingo-Kayes élargie

L'association "Meet and talk" que dirige Carine N'Guesso a construit un nouveau bâtiment au lycée François-Luc-Makosso de Madingo-Kayes, dans le Kouilou. Cet édifice permet à l'établissement de disposer désormais d'un cycle secondaire complet.

" Grâce à l'association 'Meet and talk', notre lycée va cesser de squatter une partie du bâtiment du collège et va disposer d'un cycle complet pour les élèves de toutes les séries, vingt-six ans après sa création ", a expliqué le proviseur du lycée François-Luc-Makosso de Madingo-Kayes, Thomas Mboungou Mayena, lors de la remise officielle du bâtiment construit et de l'internat réhabilité en présence du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou.

Le bâtiment de trois salles de classe qui vient d'être érigé élargit la capacité d'accueil dudit lycée comme l'a souligné la présidente de l'association "Meet and talk", Carine N'Guesso. Ce don est une manière pour cette association de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage de sorte que les jeunes bénéficient d'une éducation de qualité, a-t-elle souligné, par ailleurs, en remerciant les partenaires ayant contribué à la réalisation du projet.

Après la réception officielle, le ministre l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a salué l'initiative de l'association "Meet and talk" qui investit dans l'éducation. Le développement du pays, a-t-il précisé, passe par une formation des ressources humaines de qualité. Avec un nouveau bâtiment et un internat réhabilité dans ce lycée, l'acte d'apprentissage est amélioré pour les élèves et de travail pour les enseignants, a estimé le ministre.