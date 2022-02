Sénégal/Egypte: La finale Sénégal-Egypte à la CAN dimanche, à la Une des journaux

Dakar — Les journaux sénégalais, parus samedi ont mis en exergue à la Une, la finale dimanche de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui oppose le Sénégal à l'Egypte, à Yaoundé au Cameroun.

"Finale Sénégal-Egypte, dimanche (19H) : Attente, stress et excitation au Sénégal... ", note Vox Populi qui indique que "les Lions, une 3ème fois à la porte de l'histoire".

Le Sénégal avait par le passé joué et perdu contre le Cameroun la finale de la CAN en 2002 et s'était aussi incliné à la dernière édition devant l'Algérie.

La publication rapporte aussi l'appel du président de la République pour inviter les Lions à gagner le trophée. "Macky Sall aux Lions : Rugissez comme seul le lion peut le faire ! Ouvrez grandes les portes de l'histoire, pour forger votre propre légende personnelle", a déclaré Macky Sall, selon Vox Populi.

"Finale CAN 2021 - Egypte/Sénégal, dimanche (19H) : un peuple, un but, une fois", écrit, l'Observateur qui donne la parole à d'anciens Lions qui ont pris part à des phases finales de CAN, jouées notamment au Caire, la capitale égyptienne.

"Caire 86 : +Boy Bandit+, Thierno Youm et Racine Kane refont le match", indique l'Observateur . Il ajoute : "Caire 2006 : Fréderic Mendy revient sur le pénalty concédé".

L'As pour sa part, note "CAN 2021 : finale Sénégal-Egypte, ce dimanche ! Les Lions face à l'Histoire".

"CAN : finale Sénégal-Egypte, demain : la guerre des étoiles", avance le Quotidien qui rappelle que : "Le Sénégal court après sa première, l'Egypte veut sa 8ème".

Sud Quotidien également a barré à sa Une par cette finale de dimanche, en mentionnant : "finale CAN Cameroun-2021, Sénégal/Egypte : les Lions, en quête de gloire". La publication invite les Lions à : "vaincre les pharaons et monter sur le toit de l'Afrique".

"Finale Sénégal-Egypte, dimanche à 19 H GMT : le moment ou jamais !", s'exclame Walfquotidien. Il rapporte ainsi les propos de Sadio Mané, qui pour sa part rassure en déclarant : "on a joué une finale et on a l'expérience".

La publication ajoute : "Mané-Salah, la guerre des étoiles".

Le quotidien Les Echos, lui demande aux Lions tout simplement la Coupe dimanche face à l'Egypte. "Finale demain de la CAN Sénégal-Egypte : le trophée, rien que le trophée", insiste la publication.

Source A aussi est allé à fond pour pousser les Lions à entrer dans l'histoire du Football continental, en revenant au Sénégal avec le trophée de la victoire.

"Les Lions en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Egypte demain, dimanche, pour écrire une histoire inédite", selon Source A.

D'autres publications dont Le Soleil se sont intéressées à la présidence sénégalaise de l'Union Africaine (UA) avec les attentes pour ce mandat à la tête de cette instance continentale, du chef de l'Etat, Macky Sall.

"Présidence sénégalaise de l'Union Africaine : ces dossiers chauds qui attendent Macky Sall... " écrit Le Soleil.

Selon ce journal, M. Sall qui démarre le 6 février 2022, son mandat en tant que président de l'UA, trouve sur sa table "plusieurs dossiers "chauds" notamment la gestion de la Covid-19, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, les crises politiques avec les coups d'Etat (Mali, Guinée, Burkina Faso), mais aussi les conflits, sans oublier les réformes de cette organisation Africaine.