Cameroun: CAN Total Energies 2021 - UCB assure ...

L'Union camerounaise de brasseries (UCB ), a mis les petits plats dans les grands à la faveur de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de football 2021 en cours au Cameroun depuis le 9 janvier dernier. En sa qualité de supporteur naturel de la 33e édition de cette compétition, l'entreprise brassicole a disposé en quantité suffisante , les produits destinés au ravitaillement des acteurs et du reste de la communauté impliquée dans cet événement sportif. Notamment, la Kadji-Beer, reconnue par les consommateurs comme étant le " Champagne du pays", les boissons gazeuses Spécial, et surtout l'eau Madiba.

Les boissons gazeuses Spécial et l'eau Madiba ont inondé toutes les arènes retenues pour les compétitions. A savoir Olembe, Mfandena, Japoma Garoua, Bafoussam, Limbe-Buea et aussi dans tous les quartiers généraux des équipes qualifiées pour la compétition, ainsi que ceux des officiels de la Confédération africaine de football. La Kadji-Beer n'est pas en reste. Elle est servie en quantité dans les restaurants des stades, dans les quartiers généraux des équipes et des officiels et dans les fans zones aménagés par UCB à la faveur de la Can.

Madiba, les boissons gazeuses Spécial et Kadji-Beer étanchent la soif des joueurs, sélectionneurs journalistes, officiels Caf, spectateurs et fans de football depuis le début de la compétition. " Il y a de l'eau au stade en quantité suffisante", faisait remarquer une journaliste au stade de Japoma pendant les phases de poules du tournoi.

De bons points à mettre à l'actif de UCB , qui entend ravitailler le tournoi jusqu'à son terme. Après les phases de poules, les huitièmes de finale et les quarts de finales, tout porte à croire le supporteur naturel de la Can 2021, va encore déployer son arsenal pour terminer en beauté la fête, déjà rendue à l'étape des demi-finales.