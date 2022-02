Ile Maurice: Tre Dinion de Norah Julie - A 17 ans, elle chante "bann seki lao diriz pei pa trouv seki anba"

Elle est petite, n'a que 17 ans et touche déjà les étoiles. Cette habitante de Bambou s'est récemment fait remarquer avec la reprise à la guitare de Move Por de Blakkayo accompagnée de sa sœur Axelle. La vidéo qui a cumulé plus de 10 000 vues l'a propulsée au-devant de la scène.

Mais ce sera sa collaboration avec Elvis Heroseau du groupe Otentik Groove, le producteur de Tre Dinion, son premier titre, qui marquera le début de sa carrière.

"Elvis Heroseau m'avait rappelée pour participer à l'aventure Vibe 2019 après le désistement d'un candidat. Il m'a repérée à ce moment. Un jour, après l'aventure Vibe, j'ai présenté le texte de Tre Dinion à mon père qui a voulu qu'on présente le projet à Elvis. À la première écoute, ce dernier a aimé et a voulu me produire. Je n'en suis pas revenue", raconte Norah Julie qui ira ensuite en studio pour enregistrer sa première chanson avec les plus grands. Les Otentik Groove. L'étudiante du collège Lorette à Quatre-Bornes travaillera très vite avec les musiciens qu'elle écoute habituellement, étant fan de Blakkayo. Au départ, elle jouait de la guitare pour les fêtes de la musique de son école puis elle a rejoint le conservatoire pour y chanter dans la chorale.

Tre Dinion : "Dan Moris, bann seki lao pena enn tre Dinion ar seki anba"

Non, sa chanson n'est pas un message de révolte mais une prise de conscience. "Tre Dinion normalman relie de mo. Mo ena linpresion ki bann seki lao diriz pei pa trouv seki anba", explique Norah dont la plume respire conscience et maturité.

Pas étonnant quand on est fan de Kaya, Blakkayo ou encore d'Éric Triton. Aujourd'hui, c'est avec impatience que Norah voit exister son premier titre aux côtés du groupe Otentik Groove pour le plus grand plaisir de ses parents. L'adolescente qui souhaite encourager les jeunes à croire en leurs rêves, envisage la sortie prochaine d'un album, toujours sous l'aile du grand Elvis Heroseau. "Il ne faut pas sous-estimer la jeunesse car elle est capable de grandes choses", confie Norah Julie qui compte bien garder la tête sur les épaules, consciente qu'elle vit une aventure mémorable. Elle pense certes faire carrière dans la musique mais ses études ont la priorité.

Elvis Heroseau a eu l'œil... et les oreilles

Elvis Heroseau, producteur de Norah Julie et célèbre membre du groupe Otentik Groove confie qu'il a été émerveillé par la plume de Norah. "Quand j'entends un jeune avec un tel talent s'exprimer avec une telle maturité, une plume consciente, je suis émerveillé et forcément je me dois de le produire. Enn tifi 17 an ki fer enn tex angaze coumsa sé rar."