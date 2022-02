Sénégal: CAN 2021 - Kalidou Koulibaly (Sénégal) : " Le rêve de tout Sénégalais c'est le trophée "

interview

On y est ! C'est enfin l'heure de la grande finale de cette CAN 2021. Dimanche, la finale oppose le Sénégal de Sadio Mané à l'Egypte de Mohamed Salah.

Ce dimanche, la finale de la CAN 2021 opposera l'Egypte au Sénégal. Une belle affiche qui verra s'opposer les deux compères de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah. Deux joueurs qui ont presque tout gagné avec les Reds, mais aucun trophée majeur avec leur sélection. Un face-à-face de gala mais pas que. A la veille d'affronter l'Egypte en finale de la CAN 2021, le défenseur et capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, s'est présenté en conférence de presse. Le temps d'évoquer cette rencontre particulière.

Comment limiter l'influence d'un joueur comme Salah ou bien vous allez demander des conseils à Mané ?

Salah est un grand joueur. Je l'ai affronté quand il était à la Roma. Il faut essayer de lui faire toucher le ballon le moins possible tout en ayant un œil sur les autres. C'est des joueurs très performants.

Journaliste -Est-ce que la clé de la victoire serait de ne pas encaisser selon vous?

Pour gagner une compétition, il faut avoir la meilleure défense. Demain, nos attaquants nous ferons des tours de magie pour marquer. A nous derrière de faire le travail pour que nos attaquants aient l'esprit reposé. Il faut être fort mentalement. J'ai joué des matchs importants mais celui-ci est l'un voire le plus important. A nous de prouver qu'on a la force mentale et la force physique pour gagner.

Vos sentiments avant cette finale après avoir celle de 2019

Ce sera ma première finale à disputer car la dernière fois j'étais suspendu. On doit tous tirer dans le même sens. Mais ça reste un match où toute l'équipe doit tirer dans le même sens pour offrir quelque chose de grand au Sénégal. C'est ça le plus important, que le Sénégal gagne. Penser déjà à la coupe ? Ce sont des rêves à avoir. C'est une image que l'on doit avoir dans le coin de nos têtes parce que c'est comme ça que l'on réalise les rêves. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne nous voyez pas là au début de la compétition. On peut être fier de ce qu'on a fait jusqu'ici. Le rêve de tout Sénégalais c'est le trophée. On sait que ça va être un match très disputé. L'Egypte mérite sa place. Mais on a cœur de faire un grand match et de remporter ce trophée qui nous échappe depuis de nombreuses années.