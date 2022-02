Cote d'Ivoire: Résilience économique des pays en développement - Une nouvelle étude examine le rôle du commerce dans le renforcement

Une nouvelle étude conjointe de la Banque mondiale et de l'OMC souligne le rôle majeur du commerce dans la réduction de la pauvreté, mais indique que d'autres mesures sont nécessaires pour encourager les pays en développement à utiliser le commerce comme outil de croissance. Cette étude a été présentée lors d'une activité en ligne le 24 janvier, avec la participation de trois ministres de pays en développement.

"Le commerce peut favoriser une reprise plus rapide après la pandémie de COVID-19, mais seulement si nous veillons à ce que chacun puisse participer pleinement au commerce et en tirer parti", a dit la Directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala dans ses remarques liminaires.

Intitulée " le rôle du commerce dans la relance des pays en développement ", l'étude examine comment le commerce international peut aider les pays en développement à se remettre de la pandémie de COVID-19, à renforcer leur résilience économique face aux chocs mondiaux futurs, à réduire la pauvreté, à atténuer les émissions de carbone et à s'adapter au changement climatique.

On estime que 100 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté à cause de la pandémie de COVID-19, notent David Malpass, Président du Groupe de la Banque mondiale, et Okonjo-Iweala, DG de l'OMC, dans l'avant-propos de l'étude qu'ils ont rédigé conjointement.

La croissance actuelle du commerce est inégale, les femmes et les autres groupes vulnérables étant à la traîne. Si le maintien de l'ouverture du commerce et du fonctionnement des chaînes de valeur mondiales contribue à la reprise économique, il sera essentiel de renforcer la capacité commerciale des pays en développement pour répartir plus largement les avantages du commerce et soutenir la transition vers une économie verte, souligne l'étude.

"Si la reprise après la pandémie de COVID-19 est un défi de taille, elle offre également aux décideurs l'occasion de trouver des solutions créatives et innovantes", a souligné la DG Okonjo-Iweala. "La note d'orientation offre une ressource claire et concise à l'appui d'une reprise qui soit plus résiliente, plus équitable et inclusive dans les pays et les communautés, et plus propice à une transition juste et à faible émission de carbone."

Mari Pangestu, Directrice générale à la Banque mondiale, a déclaré dans son discours d'ouverture:

"Au sortir de la crise économique, nous avons l'occasion de refondre l'économie mondiale en un système plus vert, plus résilient et plus inclusif -- et le commerce peut être un outil puissant pour atteindre cet objectif, moyennant les politiques qui conviennent."

Les participants à l'événement ont souligné la nécessité de remédier aux vulnérabilités économiques et commerciales des pays en développement afin de les aider à jouer un rôle plus important dans le commerce international et à rebondir après la crise de la COVID-19. Outre la diversification économique et les réformes commerciales, les intervenants ont souligné la nécessité d'accélérer l'accès des pays en développement aux vaccins contre la COVID-19, au financement du commerce et aux technologies numériques. Ils ont également évoqué l'importance qu'il y avait à réduire les distorsions commerciales, à abaisser les coûts des échanges, à minimiser les obstacles non tarifaires et à renforcer la coopération sur les questions commerciales qui sont essentielles pour la santé et la sécurité alimentaire.

Source : OMC