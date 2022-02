Ile Maurice: Rentrée scolaire │ Shannon Briggs Nursimulu - "Sans l'enseignement en ligne, il aurait été difficile pour les enfants de passer à la classe supérieure"

interview

Comment votre établissement a-t-il procédé afin qu'il n'y ait pas de chamboulement dans le cursus scolaire de vos élèves pendant ces deux années de pandémie ?

Dès le début de la pandémie, en mars 2020, nous sommes passés à l'enseignement en ligne. Le programme de Dukesbridge était complet et étendu. Il se déroulait, en effet, sur plusieurs plateformes simultanément. Notre équipe était divisée en coordinateurs pédagogiques, modérateurs, scénaristes, éditeurs, processeurs de feedback, entre autres.

Au final, les enfants ont eu accès à notre portail scolaire en ligne avec un tutoriel vidéo pour chaque matière, tous les jours de la semaine, ainsi qu'à un planificateur de cours quotidien et des feuilles de travail qu'ils pouvaient compléter à leur propre rythme et renvoyer aux enseignants. Parallèlement, les enfants qui ont accès à des matériels électroniques ont eu des leçons en ligne avec les enseignants tous les jours et, en outre, ils ont eu quelques créneaux virtuels 1:1, soit individuels, par semaine avec leurs enseignants pour passer en revue la semaine.

L'année dernière, pour aider les parents qui travaillent, nous avons introduit des cours du soir en ligne et, finalement, des cours le samedi également. Les parents ont été fantastiques car ils ont veillé à ce que les enseignants soient informés des domaines dans lesquels les enfants avaient des difficultés. Le personnel et les parents ont fait tout leur possible pour limiter l'impact de la pandémie sur l'éducation des enfants.

Les élèves sont-ils restés dans le même Grade depuis ces deux ans comme dans les écoles publiques ?

Non. Au cours des deux dernières années, avec les autres membres de l'association des écoles internationales de Maurice et, encouragés par les parents, nous avons décidé de maintenir notre calendrier de janvier à novembre. Si nous n'avions pas réalisé l'enseignement en ligne de manière aussi approfondie, il aurait été difficile pour les enfants de passer à la classe supérieure.

Il est important de noter que la progression d'une classe à l'autre n'est pas donnée. Celle-ci est décidée au cas par cas en fonction d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, pour certains des petits qui ont été gardés à la maison au cours des deux dernières années, nous avons remarqué que certaines étapes de développement n'ont pas été atteintes. La motricité fine d'un enfant de deux à trois ans est primordiale avant qu'il puisse développer des techniques de prise de crayon et commencer à écrire. On ne peut pas se contenter de brûler ces étapes fondamentales. Mais dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des progrès réalisés par nos élèves et nous ne doutons pas que nous pourrons combler les lacunes dans les prochains mois dans le cadre d'une classe en présentiel.

Comment cela se passe-t-il pour les examens ?

Une des caractéristiques de notre école est que nous ne sommes pas motivés ou obsédés par les examens. Les enfants apprennent de manière ludique le contenu de notre programme scolaire, puis nous les entraînons à résoudre des problèmes, à ne pas paniquer lorsqu'ils sont confrontés à des défis et à réfléchir de manière critique. Cela les prépare à tout, vraiment. Certains de nos élèves ont fait le choix de passer les examens nationaux cette année et, bien sûr, ils devront terminer leurs révisions, mais nous sommes fiers de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent et nous sommes convaincus qu'ils réussiront très bien.

Les élèves arrivent-ils à s'adapter aux changements occasionnés par la pandémie ?

La grande majorité a pu s'adapter assez facilement. Au début de l'année 2020, faire un cours en ligne était une nouveauté pour les enfants. Cela a suscité un nouvel intérêt chez eux. Mais au fil des mois, nous avons pu constater que la nouveauté s'est estompée. Nous avons dû y être sensibles, changer constamment nos propres méthodes et nous réinventer pour maintenir leur intérêt. Nous avons eu des quiz en ligne, des rendez-vous ludiques en ligne, des groupes ciblés et certains enseignants créatifs se sont même déguisés en clowns pour maintenir l'intérêt de nos plus jeunes pour leurs leçons en ligne. Nous avons introduit des sessions virtuelles pour les sujets non académiques tels que le jardinage, la cuisine, les arts et l'artisanat, la danse, etc.

Tout cela a aidé les enfants à s'adapter et à se réadapter. Bien qu'il y ait eu des hauts et des bas, dans l'ensemble, je suis heureuse que nos enfants aient été forts et résistants. Ils n'ont pas été laissés pour compte et, surtout, ils ont appris à aller de l'avant, quel que soit le monde auquel ils appartiennent.

Comment allez-vous vous y prendre pour la rentrée en présentiel du lundi 7 février ?

Nous sommes tous prêts à accueillir nos enfants. Nous savons que tout ne sera pas rose pour tout le monde - il y aura peut-être quelques larmes et quelques problèmes de démarrage dans les premiers jours. Mais nous y arriverons. Car rien ne vaut l'école en personne, la rencontre physique avec les amis et les professeurs. Cela fait partie de l'écosystème.