Ile Maurice: Rentrée scolaire │Recommencer avec le premier trimestre - Les avis divergent

Les classes en présentiel reprendront le lundi 7 février. L'année scolaire a été étendue jusqu'en novembre alors qu'il était attendu que les élèves continuent le travail démarré en ligne en 2021 et terminer le troisième trimestre en présentiel. Témoignages.

Anne-Sophie Ramdanee, 20 ans

"Les examens du School Certificate sont reportés à novembre alors que j'avais déjà prévu de finir l'école d'ici quelques mois. Comme je refais la Grade 11 et que j'ai 20 ans, c'est très difficile. Alors que je suis déjà prête pour les examens. J'ai suivi toutes les classes effectuées en ligne. Et maintenant je dois repartir à l'école durant un an", nous confie Anne-Sophie Ramdanee du collège Bhujoharry.

Face à ces chamboulements, elle est découragée. Elle se demande toujours si elle prendra finalement part une deuxième fois aux examens.

Alors qu'elle refait la Grade 11, la crise sanitaire est venue jouer les trouble-fêtes. S'il n'y avait pas eu le Covid-19, nous dit-elle, elle aurait déjà composé depuis fin 2021. Son rêve, c'est d'être enseignante à la maternelle. Pour l'heure, perdue par cette situation, elle réfléchit encore sur la marche à suivre. Il lui faut encore un an de patience.

Asha Jootun, 19 ans

Cette collégienne de G. M. D. Atchia State College refait le Higher School Certificate. Elle nous explique qu'elle aura 20 ans en novembre. Elle est retard en raison de tous ces chamboulements scolaires. "Cela a l'air d'être sans conséquence mais pour nous c'est assez déstabilisant. Cette situation est à la fois incommode et pratique. Malgré les retards, j'aurai un an de plus pour revoir le syllabus. Pour les sujets que je fais, soit le "art side" il a été assez difficile de faire la classe en ligne." En considérant le bon côté de ces chamboulements, elle ira une dernière fois à l'école pour refaire le HSC.

Voulant étudier à l'étranger, elle nous explique que c'est en fin 2023 qu'elle ira à l'université pour faire des études en science politique, psychologie ou autres cours dans cette même filière. "Il me faudra attendre encore un an pour aller à l'université. C'est presque deux ans d'attente." S'il n'y avait pas eu la pandémie, elle devrait déjà avoir quitté l'école. Elle reste optimiste. "Composer en novembre donne plus de temps pour se préparer. Être en retard ne veut pas dire que tout est fini. Beaucoup sont dans cette situation. Il ne faut pas se décourager. Avec un soutien collectif des jeunes, ce sera plus facile d'y faire face."

Didier Alfred, père d'une fille de 11 ans

"Ma fille Hopes refera la Grade 5. Elle fréquente l'Ecole de la Salle. Je trouve que c'est mieux ainsi. Recommencer peut l'aider à faire mieux à l'école et avoir de meilleurs résultats pour le PSAC l'année prochaine", déclare Didier Alfred. La performance de chaque enfant est différente. Selon lui, personne ne sera pénalisé ainsi. Car les cours à la télé, avance-t-il, ne sont pas comme la classe en présentiel. "Les enfants n'ont même pas eu de soutien des leçons particulières. C'est mieux ainsi", répète-t-il.