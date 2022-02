Egypte: CAN 2021 / Wael Gomaa (Team manager Egypte) - " Nos joueurs ont oublié la fatigue et ne pensent qu'à gagner "

interview

En l'absence du sélectionneur et de son adjoint, c'est le Team manager de la sélection égyptienne, Wael Gomaa, qui s'est présenté en conférence de presse d'avant la finale de la CAN 2021 qui oppose les Pharaons aux Lions du Sénégal demain dimanche. Pour l'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Egypte, les trois prolongations jouées par Salah et ses coéquipiers sont loin de les avoir diminués. Au contraire, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout pour ramener le trophée au pays.

Vous avez déjà gagné une Coupe d'Afrique avec l'Egypte et vous êtes à la veille d'une finale contre le Sénégal. Comment allez-vous pouvoir la gagner ?

Par rapport à mes participations aux finales précédentes, il faut avouer que c'est un moment très important pour les joueurs. Nous avons donné tout ce que nous avons pour jouer ce moment là. Les joueurs qui vont jouer demain sont appelés à tout donner pour avoir la victoire. Nous avons eu une défaite contre le Nigeria, mais les joueurs se sont remobilisés après et ont su comment aller de l'avant pour parvenir jusqu'ici, même si nous n'étions pas favoris. Nous avons avec nous l'un des plus grands joueurs du monde, Salah, qui a démontré qu'il est un vrai leader lors des matchs précédents. J'espère qu'il pourra gagner ce titre et en gagner d'autres après.

Vous avez joué trois prolongations et physiquement, vous êtes moins en forme que le Sénégal. Quel sera alors votre préparation pour demain ?

Nous sommes à un moment très important dans la vie des joueurs. En ce moment, nos joueurs ont oublié la fatigue et ne pensent qu'à gagner. Et je tiens à féliciter tout le staff médical qui a su comment préparer les joueurs malgré cette fatigue. Durant le tournoi, on a perdu trois éléments à cause de blessure, mais le staff a fait un gros travail pour préparer tous les autres joueurs et pour qu'ils soient tout aussi bons. Pour la finale, le staff poursuit son travail et nous avons confiance que les joueurs feront tout pour oublier la fatigue et se concentrer sur la finale pour la remporter.

Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs avant cette finale ?

On ne demande pas plus à nos joueurs que ce qui a été montré dans les matchs précédents, ils ont montré la combativité nécessaire.

Salah est le leader de votre équipe. Quel rôle aura-t-il demain en finale ?

Salah va démontrer qu'il est un véritable leader de notre équipe. Et j'espère qu'il remportera cette compétition.

Parlez-nous un peu de l'avant et de l'après carton rouge de Carlos Queiroz en demi-finale contre le Cameroun

L'organisation n'a pas respecté l'Egypte ni son nom en mettant la pression sur Queiroz tout le long de cette compétition. Le 4è arbitre du match du Cameroun est rentré dans les vestiaires et nous a menacés, il a eu un impact sur notre état d'esprit avant le match et on prendra des mesures après la finale.