Sénégal: CAN 2021 / Aliou Cissé (Coach du Sénégal) - " Nous devons être capables de gérer nos émotions "

interview

Présent ce samedi en conférence de presse d'avant la grande finale de la CAN 2021 qui oppose le Sénégal à l'Egypte dimanche, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a longuement évoqué cette rencontre et la façon dont ses joueurs la préparent. Le technicien sénégalais est également revenu sur l'état d'esprit de ses poulains et l'état de forme de Sadio Mané qui sera l'un des acteurs clés de cette finale. Il n'a pas manqué de parler des qualités de la sélection d'Egypte.

Comment le Sénégal se prépare t-il pour la finale de demain ?

Non préparons la finale de la meilleure des façons, même s'il n'y a pas eu beaucoup de temps de préparation. Le temps a été court et on a misé beaucoup plus sur la préparation qu'autre chose. Mais une finale reste une finale. Nous avons bataillé dur pendant un mois et demi pour être là où nous sommes et nous sommes très excités de pouvoir jouer une deuxième finale consécutive.

Vous disputez votre deuxième finale d'affilée. A l'approche de ce rendez-vous, que ressentez-vous, la même chose que ce que vous ressentiez en 2019 ou il y a une sensation particulière pour celle là ?

La sensation reste la même. C'est une finale et les finales, comme on le dit souvent, ne se jouent pas mais se gagnent. On a la chance d'être là parce qu'on a travaillé et cru en nous. Maintenant, le match le plus important sera celui de demain. J'ai même envie de dire que pour nous la CAN commence demain. Donc à nous de nous concentrez, d'y mettre les ingrédients nécessaires et surtout de jouer sans pression, avec beaucoup d'envie et de motivation. Que l'enjeu ne prime pas sur le jeu. Nous devons être capables de gérer nos émotions. Avec l'expérience et le vécu que nous avons depuis 6 ans, on devrait bien aborder ce match.

Coach, on senti que vos joueurs n'ont pas beaucoup célébré leur qualification pour la finale. Sadio Mané disait notamment que se qualifier en finale sans remporter la coupe est un échec. Est-ce que vous partagez son avis ?

Ils ne l'ont pas célébré parce qu'ils sont très concentrés. En venant ici nous nous sommes fixés des objectifs et nous sommes sur le chemin. Il a fallu rester concentré en huitième, en quart et en demi-finale. Parlez d'échec c'est un tout petit peu trop tôt. Aujourd'hui le plus important est de se focaliser sur cette finale, la jouer sans tenir compte de la pression et de tout ce qui se dit, de profiter de ce moment parce qu'on arrive pas en finale tout le temps. Une finale de CAN moi j'en ai joué une en 2002. En 2004 je pensais qu'on pouvait encore le faire mais non. Je vais demander à mes garçons de profiter de ce moment et de réunir tous les ingrédients pour être présents.

On a vu une équipe d'Egypte qui s'est qualifiée contre la Côte d'Ivoire et a utilisé la même ruse contre le Maroc et le Cameroun. Est-ce que cela vous donne des idées pour contrecarrer l'adversaire et empêcher que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets ?

L'équipe égyptienne a beaucoup de caractère, nous le savons. C'est une équipe qui joue avec sa philosophie et sa façon de jouer. Ils connaissent beaucoup les réalités africaines et s'ils sont à ce niveau c'est parce qu'ils ont fait ce qu'il faut pour y être. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, donc à nous de nous concentrer sur notre sujet et de ne pas trop nous focaliser sur l'adversaire.

Les observateurs oublient que c'est un match entre le Sénégal et l'Egypte et on se concentre plutôt sur le duel Salah-Mané. Coach, ne pensez-vous pas que l'enjeu risque de prendre le pas sur le jeu ?

Je ne le voudrais pas. J'aimerais vraiment qu'on pense au jeu. Maintenant, en face il y a deux grands joueurs africains qui sont en train de marquer leur temps. Forcément cette comparaison va arriver. Nous de notre côté nous constituons une équipe autour de nos grands joueurs et Sadio Mané en fait partie. Nous travaillons pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possible pour qu'il puisse avoir l'expression totale pour apporter ce qu'il a à l'équipe et nous travaillons aussi pour diminuer la marge de manoeuvre de Salah. Sadio joue pour le Sénégal et le plus important n'est pas qu'il brille et que l'équipe ne brille pas, mais qu'on arrive à briller ensemble pour que l'équipe puisse gagner.

Parlez-nous un peu du rôle de Sadio Mané puisqu'on l'a vu très impliqué depuis le début de cette CAN.

Sadio Mané est arrivé avec une grosse motivation. Il a une part importante. Il sera à niveau de même que tout le groupe. Il pousse les autres à élever leur niveau et c'est bien.

Au moins quatre joueurs égyptiens vont manquer cette finale, l'entraîneur aussi ne sera pas sur le banc en plus des trois prolongations entre les 8es et les demi-finales, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal va affronter une équipe égyptienne affaiblie en prenant en compte tous ces facteurs ?

L'équipe égyptienne ne sera pas affaiblie malgré leurs joueurs absents de même que leurs entraîneurs principal et adjoint. Ils vont se transcender, en plus ils ont de l'expérience. Ils sont constants et connaissent la réalité du football africain.