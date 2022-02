Maroc: Phase III de l'INDH - Plus de 57 MDH pour la promotion de la scolarisation en milieu rural à Rehamna

Rehamna — Une enveloppe budgétaire estimée à 57,125 millions de DH (MDH) a été allouée, dans le cadre de la phase III de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), à la promotion de la scolarisation au niveau de la province de Rehamna, notamment en milieu rural.

Ainsi, un effort indéniable a été consenti, en partenariat avec le ministère de tutelle et l'ensemble des acteurs et parties prenantes, en vue de garantir l'offre nécessaire en enseignement préscolaire dans les zones rurales et reculées, en perspective de sa généralisation conformément à la vision stratégie nationale en la matière.

L'accent a été aussi mis sur l'accompagnement des enfants et des jeunes à travers une kyrielle d'actions portant notamment sur la promotion de l'excellence scolaire, par le biais du renforcement du soutien scolaire, la mise en place des infrastructures de base et la fourniture des équipements nécessaires (maison des étudiants et étudiantes, construction d'établissements scolaires, transport scolaire...), l'accompagnement des élèves en phase d'orientation, le renforcement de l'épanouissement des apprenants et des jeunes et l'atténuation des effets des problèmes de santé sur l'excellence scolaire.

Dans ce sillage, une série de projets ont été mis en œuvre dans le cadre de cette troisième phase de ce chantier Royal d'envergure, au niveau de l'ensemble du territoire de la province de Rehamna, afin d'investir dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement, le renforcement de la scolarisation et la réduction des disparités entre les régions.

Selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la préfecture de ladite province, ces projets ont porté sur l'enseignement préscolaire, avec une enveloppe de 17,125 MDH consacrée à la construction et à la mise à niveau d'unités dédiées à ce type d'enseignement.

Et la même source de préciser que 10 MDH ont été réservés à la construction, à l'équipement et à la gestion de 74 unités durant les trois dernières années (2019, 2020 et 2021), ajoutant que les 7,125 MDH restants ont été alloués à la gestion et l'équipement de 31 unités, avec la signature de conventions de partenariat relatives à ces structures durant deux ans avec la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'Enseignement Préscolaire.

Quelque 43 unités sont en cours de construction, alors que les études concernant 15 autres, programmées en 2022-2023, ont été lancées, relève la DAS, notant que le nombre total des bénéficiaires de ces différentes unités au titre de l'année scolaire 2021-2022 s'élève à 1.344 enfants.

S'agissant des Maisons des Etudiants et Etudiantes, l'offre a été renforcée par la construction, l'aménagement et l'équipement de 14 nouvelles structures, portant à 26 le nombre total des maisons que compte actuellement la province de Rehamna.

Dans le domaine du transport scolaire, la province dispose de 103 véhicules acquis dans le cadre de l'INDH, pour un coût global de près de 8 MDH, au profit de plus de 11.000 élèves.

Pour ce qui est du soutien scolaire (1 million de DH) au titre de l'année en cours, 3.677 élèves (garçons et filles) issus du milieu rural ont été recensés pour bénéficier du renforcement de leurs capacités dans les matières de la langue française et des mathématiques, indique la DAS, faisant savoir qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour la sélection des associations souhaitant participer à ce projet au niveau provincial.

En matière de santé scolaire, (1 million de DH), il a été procédé à l'organisation, en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et l'Association des médecins, pharmaciens et dentistes de la province de Rehamna, de campagnes médicales dont le nombre de bénéficiaires a dépassé 700 élèves dans des établissements situés en particulier en milieu rural.

L'INDH a, en outre, procédé en partenariat avec la délégation provinciale de l'Entraide nationale, à la distribution notamment de lunettes et d'appareils auditifs à 80 élèves (garçons et filles) souffrant de besoins spécifiques.