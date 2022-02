Maroc: L'IRC, l'UM6SS et la SMEPS lancent une étude sur "l'impact de la Covid-19 sur le financement et l'accès aux soins d'oncologie au Maroc"

Casablanca — L'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) et l'Institut de Recherche sur le Cancer (IRC), en collaboration avec la Société Marocaine de l'Economie des Produits de Santé (SMEPS), ont lancé une étude de recherche sur "l'impact de la Covid-19 sur le financement et l'accès aux soins d'oncologie au Maroc", avec le soutien de MSD (Merck Sharp and Dohme).

Il s'agit d'un projet de recherche sélectionné parmi plusieurs travaux soumis dans le cadre du programme indépendant de subventions pour la politique en matière d'oncologie de MSD et qui vise à encourager la recherche autour de plusieurs thématiques liées au cancer et à permettre aux institutions de renforcer leurs capacités en matière de recherche, d'enseignement et de diffusion, indique un communiqué conjoint de l'UM6SS, l'IRC et la SMEPS.

Ainsi le projet de recherche vise à analyser l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la cancérologie et à explorer les approches possibles pour réduire, dans le futur, les effets négatifs de crises sanitaires similaires sur les patients au Maroc, précise la même source.

"Car bien que le Maroc ait fait des progrès dans la lutte contre le cancer, l'accès aux soins et au diagnostic en cancérologie fait face, depuis 2020, à de nombreux challenges liés à la pandémie de la Covid-19", souligne le communiqué, relevant que "que ce soit dans le milieu urbain ou dans le rural, la situation de crise sanitaire a restreint l'accès aux traitements dans les hôpitaux et les centres pour de nombreux patients et a ainsi impacté la continuité des soins qui leur sont prodigués".

"Cette étude s'inscrit parfaitement dans les prérogatives de l'UM6SS, à savoir offrir une plateforme d'études et de recherches, puisqu'il est indéniable que la pandémie de la Covid-19 a été un véritable ralentisseur de l'accès aux soins et de l'administration des traitements en cancérologie, mais également dans d'autres aires thérapeutiques", a affirmé le professeur Chakib Nejjari, président de l'UM6SS, cité dans le communiqué.

Pour sa part, le professeur Samir Ahid, doyen de la Faculté de Pharmacie de l'UM6SS et président de la SMEPS a expliqué que cette étude vise, également, à aborder le financement de l'introduction des technologies nouvelles de santé, notamment dans le domaine de la cancérologie, ajoutant qu'elle permettra aussi d'explorer des approches innovantes de tarification, de remboursement et de passation de marchés afin de déterminer leur effet sur la réduction du fardeau des coûts.

De son côté, le directeur de l'IRC, le professeur Karim Ouldim a déclaré que "l'impact de la pandémie de la Covid-19 a été réel sur les maladies chroniques en général, et sur la cancérologie en particulier", relevant que "cette étude est pour nous l'occasion d'identifier les conséquences, à court et à moyen termes et voir dans quelle mesure nous pourrons dans le futur éviter un retard quelconque dans l'accès aux soins".

Le directeur général de MSD, Alain Barry, a affirmé, quant à lui, que MSD est "heureux de collaborer avec ces partenaires scientifiques et académiques prestigieux et de pouvoir apporter son soutien à la recherche scientifique".

L'UM6SS est une université marocaine semi-publique à but non lucratif dotée d'un pôle santé de formation et de recherche. Elle réunit six facultés et grandes écoles formant aux différents métiers de la santé.

L'IRC est un groupement d'intérêt public dédié à la recherche contre le cancer. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et scientifique.

L'IRC, fédérateur et facilitateur de la recherche nationale dans les domaines de lutte contre le cancer, œuvre pour être un hub de recherche au service du citoyen. Sa vocation est de permettre une recherche innovante et multidisciplinaire au bénéfice du patient.

Société savante à but non lucratif, la SMEPS est active entre autres dans la promotion de la formation continue dans l'économie des produits de santé et dans l'évaluation thérapeutique, ainsi que dans la promotion de la recherche dans les disciplines de pharmaco-économie, l'économie de santé et dans la coopération entre les différents acteurs de la santé.

Depuis plus de 130 ans, MSD (Merck Sharp and Dohme) invente pour la vie, produisant des médicaments et des vaccins pour un grand nombre des maladies les plus éprouvantes au monde afin de mener à bien sa mission de sauver et d'améliorer des vies. MSD est le nom américain de Merck & Co., Inc., dont le siège est situé à Kenilworth, dans le New Jersey, aux États-Unis.