Cameroun/Burkina Faso: CAN 2021 - Cameroun-Burkina Faso, une petite finale pour décrocher une récompense honorifique

Samedi, le Burkina Faso rencontre le Cameroun en petite finale de la CAN 2021. Les deux équipes veulent décrocher cette récompense honorifique pour matérialiser leur bon parcours.

Les Camerounais ont à peine le temps de digérer leur défaite en demi-finale de la CAN 2021 contre l'Égypte qu'ils doivent repartir pour un combat bien plus modeste qu'espéré. Le match pour la troisième place se tient samedi 5 février à Yaoundé contre le Burkina Faso. Et si les Lions indomptables apparaissent meurtris, les Étalons, eux, abordent cette dernière rencontre dans de meilleures dispositions. Le pays hôte va tenter de conclure la Coupe d'Afrique des nations avec les honneurs. Deux jours après la cruelle désillusion en demi-finale face à l'Égypte (0-0, 1-3 tab), le Cameroun affronte le Burkina Faso, éliminé de son côté par le Sénégal (1-3). Une petite finale pour s'offrir la troisième place de la compétition.

Les Lions Indomptables, bien que dominateurs face à l'Egypte, se sont inclinés lors de la séance des tirs aux buts à l'issue d'une rencontre sans but. Les Camerounais ont échoué aux portes de la finale. Meilleurs collectivement que les Pharaons, les Lions Indomptables ont eu quelques occasions pour s'éviter la loterie notamment en première mi-temps mais ont pêché par manque de réalisme. Le rêve s'envole donc pour les partenaires de Karl Toko Ekambi qui veulent finir sur une bonne note en décrochant la 3ème place et digérer au mieux cette déception.

Pas forcément attendu dans cette CAN 2021, le Burkina Faso prouve de nouveau qu'il peut rivaliser avec les meilleures sélections du continent. Cela s'est déjà aperçu en 2013 (finale perdue) et en 2017 (3ème place). Les Etalons, 2èmes de leur groupe derrière le Cameroun, n'ont pas su contrecarrer les plans du Sénégal en demi-finales. La différence s'est faite dans les 20 dernières minutes alors que le score était encore de 0-0. Avant de tomber aux portes de la finale, Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont éliminé le Gabon aux tirs au but (1-1 après 120 minutes) et la Tunisie (1-0), face à qui ils n'étaient pas favoris.

Déçu de son élimination en 1/2 face à l'Egypte, le Cameroun veut quitter la CAN 2021 sur une bonne note et une 3ème place qui sera la moindre consolation.