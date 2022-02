Cote d'Ivoire: Ministère des sports/Don de matériels roulants - Des directeurs régionaux et départementaux reçoivent des véhicules et des motos

Des directeurs régionaux et départementaux ont reçu des mains de Danho Claude Paulin, le ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie, des dons en matériels roulants ; 15 véhicules et 22 motos d'une valeur de 282.000.000 de F Cfa. Cette cérémonie de remise, la première du genre, a eu lieu, le jeudi 3 février, à la direction des Affaires financières du ministère sise à Cocody-Angré.

"Vous vous souvenez que j'ai rappelé dès ma prise de fonction que le Président de la République SEM Alassane Ouattara, dans sa vision de faire un développement holistique de la Côte d'Ivoire, a souhaité que le sport ait une fonction essentielle au-delà du ludique. Le sport doit être un facteur de bien-être pour les Ivoiriens. Le sport doit rassembler les Ivoiriens. Le sport doit être un élément catalyseur de la cohésion sociale. Il doit être source de création de richesses pour les jeunes générations par nos performances sur le plan international et enfin, le sport doit assurer le rayonnement de notre pays... ", a expliqué le ministre des Sports, qui décrit le contexte dans lequel intervient ce geste.

Il est également revenu sur le travail abattu dans les autres directions (direction des Sports, direction de l'Injs, direction de l'Oissu) pour la mobilité des agents qui y travaillent. " J'ai mis beaucoup d'espoir dans nos bras séculiers ; ce sont nos directions régionales, nos directions départementales qui doivent répercuter dans la proximité les instructions et notre vision.

Comment faire en sorte que le sport rentre dans les habitudes de nos concitoyens ; passer de 15% de pratique du sport à 30% voire 40% de pratique du sport dans le civil et dans le milieu sportif. Pour ce faire, nous avons besoin de passer de l'administration du sport à une véritable promotion du sport avec l'animation citoyenne sur le terrain... Nous voulons qu'aujourd'hui, le sport touche la proximité dans les villages, dans les sous-préfectures et dans tous nos différents départements. Pour ce faire, nous avons besoin que vos conditions de travail soient améliorées ... ", a soutenu le ministre.

A l'en croire, la mobilité des directeurs régionaux et départementaux est indispensable dans l'atteinte de ces objectifs. " Ce matériel doit être un outil d'action, un outil de mis en œuvre en tant que bras séculier de l'action du gouvernement dans la proximité. Si par malheur, vous vous comportez comme des préfets du sport, ce qui n'est pas péjoratif puisqu'il est bon pour l'administration, vous allez tuer l'esprit et la motivation que nous voulons créer. Mais si vous devenez des acteurs puissants dans la proximité auprès de vos autres collègues...Vous allez renforcer notre plaidoyer auprès du gouvernement pour avoir plus de moyens pour agir avec vous ", s'est-il adressé aux bénéficiaires.

Toute chose que perçoivent très bien les directeurs régionaux et départementaux. " Grâce à ces moyens de mobilité, nos différentes structures pourront toucher le plus grand nombre de populations dans les contrées les plus reculées de nos circonscriptions respectives ", a indiqué la directrice régionale, Mme Azot Perpétue épouse Kouassi, au nom de tous ses collègues.

Signalons que sur les 15 véhicules, 9 ont été attribués aux directions régionales (San Pedro, Poro, Gbêkê, La Mé, Lôh Gjiboua, Yamoussoukro, Man, Gôh, Tabou), 1 au Comité national des supporters des Éléphants (Cnse), 3 aux directions centrales, 1 à l'inspection et la dernière au Cabinet.

Les directions départementales ont 22 motos (Tiapoum, Biankouma, Transua, Oumé, Bocanda, Kouassi-Kouassikro, Bettié, Séguélon, Adiaké, Kounahiri, Dianra, M'Bahiakro, Doropo, Sandégué, Toulepleu, Lakota, Botro, Béoumi, Ouangolo, Dimbokro, Tanda) et 1 pour le service courrier du cabinet.