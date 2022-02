Sénégal: Apothéose - Salah-Mané, La crème du football africain en attraction

Commencée le 9 janvier dernier au complexe olympique d'Olembé, dans la capitale politique camerounaise, la grande fête du football continentale connaîtra son apothéose ce dimanche dans le même stade Paul Biya, du nom du Chef de l'État du Cameroun. On s'attend à une autre belle cérémonie haut en couleurs, mais c'est surtout le combat de fin qui suscite toutes les attentions.

Sur le papier, il n'y a pas photo entre l'équipe du Sénégal et celle d'Égypte. Les Sénégalais ont la meilleure équipe, avec 19 joueurs venus des cinq grands championnats européens. Sur chaque ligne, Aliou Cissé, le coach sénégalais dispose de joueurs disputant la Ligue des champions régulièrement, comme Édouard Mendy (Chelsea), élu meilleur gardien de l'année 2021 par la Fifa, Kalidou Koulibaly, trois fois défenseur de l'année en Série A d'Italie et Sadio Mané, meilleur joueur africain 2019. Malheureusement, ces Sénégalais n'ont rien gagné encore.

Leur palmarès se limite à deux finales perdues. Il y a trois ans contre l'Algérie, en Égypte (Can 2019), les Lions de la Teranga ont échoué. Certes, ils espèrent avoir plus de réussite. Rien que cela, on peut parier que le Sénégal vendra cher sa peau. Et puis, cette finale de la Can sera un test grandeur nature pour la bande à Aliou Cissé qui retrouvera ces mêmes Pharaons sur son chemin en barrage de la Coupe du monde 2022. On ne prendra que le premier à l'issue de ces matches de barrage pour aller au Qatar.

Mais aussi, ce devrait être l'occasion pour Sadio Mané de conserver son titre de joueur africain de l'année face à son coéquipier égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Un autre match dans le match. Pourvu que le Sénégal soit sacré champion au soir du dimanche 6 février.

De l'autre côté, les statistiques sont effroyables. L'équipe d'Égypte est un monstre sacré. Un ogre qui a avalé à lui tout seul sept Can ! Aussi bien en club qu'en sélection, les Égyptiens n'ont pas leur pareil. Ils ont un football très bien structuré et discipliné. C'est d'ailleurs ce qui leur permet d'avancer dans cette Can au Cameroun.

L'objectif des Pharaons est très clair aussi : donner à Mohamed Salah son premier titre majeur avec la sélection et conforter son statut de pays le plus titré de la compétition avec un huitième sacre. Et les Sénégalais sont prévenus : s'ils ont échoué à chaque fois qu'ils ont atteint la finale, les Égyptiens, eux, n'ont perdu que deux de leurs neuf finales !