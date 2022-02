Sénégal: Présidence sénégalaise de l'Union africaine - Les dossiers chauds qui attendent Macky Sall

Le Chef de l'État, Macky Sall, démarre, ce 6 février 2022, son mandat en tant que Président de l'Union africaine (Ua). Plusieurs dossiers chauds, allant de la gestion de la Covid-19 au terrorisme dans le Sahel en passant par les crises politiques avec les coups d'État, les conflits, sans oublier les réformes inachevées de l'Ua, l'attendent sur la table.

À partir du 6 février 2022, le Chef de l'État, Macky Sall, va présider aux destinées du continent en prenant la tête de l'Union africaine (Ua) jusqu'en 2023. Cette présidence intervient dans un contexte sociopolitique assez compliqué en Afrique. Compte tenu de cette donne, le Président Macky Sall aura plusieurs dossiers chauds qui vont constituer la priorité de sa gouvernance. Ibrahima Kane, spécialiste des questions africaines à l'Open Society Initiative for West Africa (Osiwa), indique que " la gestion de la Covid-19 reste un poste important, car jusqu'à présent, il n'y a que 6 à 7 % de la population africaine qui est vaccinée ". " Les questions du vaccin, de son coût et de sa fabrication constituent une priorité pour le prochain Président de l'Ua ", affirme-t-il.

Cependant, les crises dans certains pays et la question de l'insécurité dans le Sahel constituent le point le plus chaud des dossiers qui attendent le Président Sall. Ibrahima Kane pense que la crise la plus critique actuellement, à savoir la guerre au Tigré, se déroule sur le territoire du pays qui abrite le siège de l'Ua : l'Éthiopie. Il recommande aussi de ne pas oublier la question du barrage sur le Nil entre l'Égypte et le Soudan. La problématique de l'insécurité dans le Sahel, avec les coups d'État au Mali et au Burkina Faso, les problèmes diplomatiques entre le Mali et la France, d'une part, et le Mali et la Cedeao, d'autre part, sont aussi des priorités. Le spécialiste des relations africaines rappelle aussi qu'il faudra gérer les crises constitutionnelles au Tchad, le coup d'État en Guinée, l'instabilité en Libye, la situation politique en Tunisie, sans oublier les attaques terroristes au Mozambique, dans la région du Cabo Delgado.

Réforme sur le financement de l'institution

Poursuivant, Ibrahima Kane estime que si le Président Sall met beaucoup d'énergie sur le Sahel et la question des coups d'État, il y a des possibilités de réussir quelque chose, car il connait ces dossiers. La question de l'annulation de la dette africaine qui tient à cœur Macky Sall sera également, selon le spécialiste des questions régionales, une priorité pour l'Ua, en plus de la problématique du changement climatique. " Certaines îles africaines, comme le Cap-Vert, Sao Tomé et Principes, Seychelles, l'île Maurice, etc., sont menacées de disparition avec la hausse du niveau de la mer. L'idée de l'interdiction du financement des énergies fossiles est aussi une question que l'Afrique ne veut pas accepter ", souligne le juriste.

Par ailleurs, le financement des activités de l'Ua est un point important. Il pose problème à l'organisation. Ibrahima Kane annonce que, cette année, l'Ua va adopter un budget de 650 millions de dollars. Cependant, il regrette que les 66 % viennent de l'extérieur. " Le Président va devoir revoir ce dossier et lui donner un coup d'accélérateur parce qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions ", martèle M. Kane. Les réformes en cours du Parlement africain et des mécanismes des droits de l'Homme pour les intégrer à l'Ua font également partie des priorités du Président Macky Sall.

Les prérogatives du Président de l'Ua

Avant de parler de la présidence de l'Union africaine (Ua), il est essentiel de connaitre les pouvoirs dont dispose son Président et à quoi sert cette présidence exactement. Au-delà d'un rôle symbolique assorti de bonus diplomatique, le Président de l'Ua a de réelles prérogatives. D'après les textes de l'Ua, le Président en exercice représente l'Union durant son mandat en vue de promouvoir les objectifs et principes de l'organisation régionale. Il collabore avec le Président de la Commission de l'Ua pour mettre en œuvre l'ensemble des décisions prises lors des différentes réunions. Ibrahima Kane, spécialiste des relations africaines à l'Osiwa, confirme que c'est au Président de l'Ua de convoquer les réunions des autres organes par le biais de leur présidence. Cela veut dire qu'il n'y a pas de réunion qui puisse être organisée pendant la durée de son mandat sans que le Président de l'Ua ne l'autorise. Cela constitue, selon le spécialiste des questions africaines, " de pouvoirs extraordinaires ".

Cependant, sous la présidence de Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda, ce dernier avait introduit une réforme dite " Troïka " pour impliquer trois Présidents : le Président sortant de l'Ua, celui en exercice et le futur Président. Ces trois Présidents travaillent ensemble, se consultent pour prendre des décisions concernant le fonctionnement de l'organisation. Le Président sortant étant celui de la République démocratique du Congo (Rdc), Félix Antoine Tshisekedi, lors de la prise de fonction du Président Macky Sall, nécessairement, on va annoncer aussi le futur Président de l'Ua à partir de 2023. Ces trois Présidents vont jouer un rôle important dans la gestion des affaires du continent. Rappelons que le thème de cette année est axé autour de " La sécurité alimentaire des personnes " avec " l'agriculture, la nutrition ".

Nouveau président en exercice de l'UA

Macky Sall sur les traces de Senghor et Diouf

Nouveau Président en exercice de l'Union africaine (Ua), le Chef de l'État, Macky Sall, est sur les traces de ses prédécesseurs Senghor et Diouf qui ont eu à diriger l'instance continentale.

C'est le Président Senghor et ses pairs qui ont mis sur pied, aux premières heures des indépendances, l'Organisation de l'unité africaine (Oua), ancêtre de l'Union africaine (Ua) dont la charte a été signée à Syrte, en Libye, en 2002. Premier Président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor a eu à présider l'Oua pendant quatre mois à la suite de l'assassinat, le 12 avril 1980, de William Tolbert, du Liberia, lors d'un coup d'État du Sergent-chef Samuel Doe. Il termina le reste du mandat du défunt Chef de l'État. Aussi n'avait-il pas dénoncé cet assassinat devant ses pairs lors d'un Sommet de l'Oua, mais il ne fut pas suivi. Le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, à l'occasion de la conférence inaugurale de l'Oua, le poète-président disait à ses pairs : " Enfin vécu ce rêve longtemps rêvé : celui d'une conférence qui réunirait, fraternellement, tous les Chefs des États indépendants d'Afrique. C'est un grand pas, nous n'avons pas le droit d'échouer ". Après avoir dressé les obstacles qui se dressent devant l'Unité africaine, le Président Senghor avait conclu : " Il va falloir les circonscrire, puis les écarter, au moins les réduire, pour progresser. Nous le ferons en donnant à nos institutions des structures rationnelles et réalistes ".

Son successeur, Abdou Diouf, élu en 1985 Président de l'Oua, eut un mandat plein de succès ; ce qui lui a valu une résolution en hommage lors de la 27e session de la Conférence au Sommet des Chefs d'État à Addis-Abeba en juillet 1986. Le Président Abdou Diouf eut une position claire contre l'Apartheid. Dès son élection à la tête de l'Oua d'alors, en juillet 1985, sur proposition du Président de la Zambie, Kenneth Kaunda, l'ancien Chef de l'État sénégalais déclarait, au cours du bilan de sa première année, que le combat pour l'éradication de l'odieux système de l'Apartheid était son seul credo. " L'Afrique a compris qu'il devait occuper les avant-postes de ce combat si nous voulons que la communauté internationale applique des sanctions globales obligatoires contre les tenants du régime raciste de l'Afrique du Sud ", disait Abdou Diouf. Il expliquait que " ces sanctions devraient être principalement le fait des pays dont les relations économiques et commerciales avec Pretoria assuraient le maintien du régime raciste de l'Afrique du Sud ".

" L'Apartheid est un crime contre l'Humanité "

Le Président Diouf effectua un voyage mémorable d'une dizaine de jours dans les pays de la Ligne de Front (pays frontaliers à l'Afrique du Sud). Au cours de ce périple, à Lesotho, il déclarait : " Il faut restituer à l'Homme noir sa dignité ". L'engagement était pris pour libérer la Nation sud-africaine toute entière. En réconciliant l'Oua avec sa véritable vocation, le Président Abdou Diouf avait réussi la gageure de réconcilier l'Afrique avec elle-même. Ce périple de l'ancien Président sénégalais lui avait permis de rencontrer plusieurs personnalités du monde, mais surtout les pionniers qui luttaient pour la libération de l'Afrique australe. En compagnie des représentants des organisations de droits de l'Homme en service Sénégal, de responsables de l'opposition dont ces farouches détracteurs, d'éminents juristes et hauts fonctionnaires de l'État, Abdou Diouf avait réussi un grand pas pour la fin du règne de l'Apartheid. C'est d'ailleurs lui qui avait fait inscrire sur les tableaux des salles de classes " l'Apartheid est un crime contre l'Humanité ", en application d'une résolution de l'Oua sur la sensibilisation de la population juvénile de l'Afrique.

El Hadji Abdoulaye THIAM

Développement

Me Abdoulaye Wade et la bataille vers le Nepad

Arrivé au pouvoir en 2000, le successeur du Président Abdou Diouf, Maître Abdoulaye Wade, n'a pas été Président de l'Union africaine (Ua) certes, mais il s'est beaucoup illustré sur le plan continental avec le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad), devenu, plus tard, Agence de développement de l'Ua. En effet, Me Wade est l'initiateur du Plan Omega qui sera, par la suite, fusionné avec le Millenium African Plan (Map) de ses pairs Tabo Mbeki, de l'Afrique du Sud, Olesegun Obasanjo, du Nigeria, Abdel Aziz Bouteflika, d'Algérie, pour devenir le Nepad.

Président du Comité d'orientation du Nepad, le Chef de l'État, Macky Sall, soulignait avec force, au Sommet d'Addis-Abeba, en juillet 2012 : " En observant la situation de notre continent, je mesure l'ampleur et la complexité des tâches qui sont les nôtres. Mais, je ne doute pas un seul instant que l'Afrique a le potentiel qu'il faut pour faire face aux défis du 21e siècle ". Et d'ajouter : " J'ai la conviction que l'heure de l'Afrique a sonnée. Nous avons notre destin en mains. Le reste est une question de volonté politique. Unis et solidaires, nous pouvons tout réussir ".

Aujourd'hui, le choix porté sur le Président Sall par ses pairs s'explique par ses résultats durant sept années à la tête du Comité d'orientation du Nepad dont l'Agence le qualifie comme étant " un panafricaniste convaincu ".

Union africaine

Les raisons de la réforme de l'Oua

L'Union africaine (Ua) a été officiellement créée en 2002. Mais, c'est en 2003 qu'elle s'est substituée à l'Organisation de l'unité africaine (Oua) qui a existé de 1963 à 1999. Après donc quatre ans de vide institutionnel, les Chefs d'État africains consentent à y remédier. Il fallait créer une plateforme continentale à même de mettre en œuvre une véritable solidarité politique et économique.

L'ébauche de réponse à la nécessité de passage de l'Organisation de l'unité africaine (Oua) à l'Union africaine (Ua) se trouve déjà dans la nomenclature. Si " Unité " est beaucoup plus global, " Union " prend en compte des différences malgré lesquels des acteurs se mettent ensemble pour avancer dans une même direction. Il va s'en dire que l'Oua ne répondait pas à ces aspirations des Chefs d'État jusqu'à la création de l'Ua en 2003. Créée au lendemain de la décolonisation (1963), l'Oua répondait à un besoin assez ponctuel : celui de peser sur les relations internationales malgré la multiplicité des États. C'était du panafricanisme. L'Oua était considérée par ses pères fondateurs (Kwame Nkrumah et Haïlé Sélassié 1er) comme la voie devant mener aux États-Unis d'Afrique. Mais, jusqu'au moment de sa dissolution, il n'en était rien. L'Afrique était encore plus divisée par des conflits entre jeunes États. Selon la journaliste et directrice de Tv5 Monde Afrique Denise Epoté, c'est donc suite à un diagnostic d'inefficacité que l'Ua a vu le jour. " Si en 2003 il y a eu réorganisation de l'Oua en Ua, c'est parce que les Chefs d'État s'étaient penchés sur l'efficacité de cette institution 40 ans après son lancement. Au sein de l'Ua, aujourd'hui, il y a des commissaires qui ont en charge certains secteurs de la vie économique, politique et culturelle du continent ", a-t-elle souligné dans un entretien sur la chaine de télévision de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif).

L'Ua est ainsi devenue la voix du continent sur le plan international à l'instar de l'Union européenne (Ue). Son objectif est de coordonner, d'uniformiser les orientations des 55 États membres à plusieurs niveaux (politiques, économiques, relations avec les institutions onusiennes... ), nonobstant les différences entre les pays africains. Le site officiel de l'Ua le dit en ces termes : " L'Ua s'inscrit dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ".

Pr Papa Ogo Seck, agrégé de droit et de science politique

" Macky Sall à la tête de l'Union africaine, cela peut être considérée comme une victoire diplomatique "

Titulaire des universités et agrégé de Droit et Science politique, le Professeur Papa Ogo Seck, par ailleurs fondateur de l'Institut des Hautes études sur la justice et les droits fondamentaux, fait une lecture diplomatique sur la nomination du Président Macky Sall à la tête de l'Union africaine. À ses yeux, c'est une victoire diplomatique pour le Sénégal.

Le Président de la République prendra la présidence de l'Union africaine à partir du 6 février 2022. Quelle lecture en faites-vous ?

Nous nourrissons l'espoir que l'accession du Président Macky Sall à la tête de l'Union africain pourrait être une sorte d'aubaine pour toute la communauté. Ce, parce que le Président du Sénégal dispose de deux atouts. D'abord, le Sénégal, sur le plan du développement économique et de l'émergence, est en pole position en Afrique. Ensuite, le Sénégal est un grand pays de démocratie. Donc, outre les réalisations qui ont été faites par le Chef de l'État sur les infrastructures, il faudrait que l'on puisse donner comme exemple le Sénégal pour inspirer les autres pays, afin qu'ils marchent vers le progrès économique et social. Donc, il faut dire que le Président de la République est bien placé pour mettre en œuvre cette stratégie. Il faut que le développement du continent soit sa priorité. En plus, il faut que la bonne gouvernance soit considérée comme un défi majeur, car la démocratie rime avec bonne gouvernance. Outre les questions électorales, il faut une bonne gestion des ressources publiques qui assure la stabilité du pays. Il y a la prévention des conflits à travers cette bonne gouvernance.

Macky Sall prend les rênes de cette organisation dans un contexte marqué par la Covid-19 mais aussi dans une période où des putschs sont constatés dans certains pays. Comment doit-il utiliser son leadership pour gérer tous ces problèmes ?

Il y a du travail à faire. Nous sommes dans une société africaine marquée par des crises à la fois politiques, économiques, sociales et sanitaires. Et tout cela doit se faire autour de la jeunesse qui est le fer de lance de la société. Il serait important que le Président Macky Sall, au cours de son mandat, puisse organiser, avec la jeunesse, des assises. Il fera ainsi de Dakar la capitale de la jeunesse africaine. Il fera en sorte qu'à cette occasion, toutes les questions soient discutées. Il serait important de faire des assises autour des questions relatives à l'agriculture, à l'économie, à la dette africaine, au commerce, à la bonne gouvernance dans le continent, au respect des institutions et des droits de l'Homme. Ce sera une occasion offerte à la jeunesse africaine pour faire des recommandations aux Chefs d'État du continent. C'est seulement à cette condition qu'un progrès sera possible puisque la jeunesse va se retrouver pour discuter de ses difficultés et de son avenir, avant de fixer les contours de son destin à travers une réflexion. Mais, il faudra commencer par l'agriculture pour régler la question de la sécurité alimentaire dans le continent. Il faut que toutes les questions soient évacuées et que toutes les recommandations formulées soient soumises à l'ensemble des Chefs d'État de l'Union africaine. Si le Président Macky Sall arrive à organiser de telles assises, il marquerait l'histoire de l'Afrique. Il aura conclu une tâche historique en réunissant la jeunesse africaine autour des thèmes centraux. Donc, il y a espoir que le mandat du Président à la tête de l'Union africaine soit porteur d'espoir non seulement pour le Sénégal mais pour l'Afrique aussi. Il peut également être porteur d'espoir pour les politiques et pour cette jeunesse qui espère tant de ses dirigeants.

Sur le plan diplomatique, qu'est-ce que cette présidence signifie pour le Sénégal ?

Cette élection du Président Macky Sall à la tête de l'Union africaine peut être considérée comme une victoire diplomatique et politique pour le Sénégal. Nous espérons que le Chef de l'État pourrait, à la fin de son mandat, se glorifier d'avoir enregistré des progrès dans différents domaines qui ont été ciblés. Mais, tout cela devrait être coordonné par l'État du Sénégal autour d'un grand institut d'études diplomatiques qui pourrait être affilié au Ministère des Affaires étrangères et qui permettrait de faire le pont entre les besoins exprimés par des intellectuels, la sociétés civile, la jeunesse et toutes les composantes de la société pour qu'une réflexion stratégique de très haut niveau puisse être menée sur le plan politique et diplomatique, afin que l'Afrique puisse asseoir une stratégie de façon à faire progresser son peuple. Ce serait là une grande victoire pour le Sénégal et pour le Président Macky Sall, car la diplomatie permettra de résoudre un certain nombre de questions. Il faut rappeler que toutes ces questions doivent être guidées et orientées par des réflexions parce que le monde est, aujourd'hui, dirigé par la connaissance. Le pouvoir politique doit donc s'arroger de cette connaissance pour mener à bien sa mission tant sur le plan national qu'international.

Propos recueillis par Aliou DIOUF