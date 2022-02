Sénégal: Dakar Music Expo - Le streaming, une opportunité à explorer par les artistes africains

La troisième édition du Dakar Music s'est ouverte, hier, à l'Institut français. Ce festival professionnel, qui explore la musique dans ses univers créatif et industriel, a été notamment rythmé à son départ par une masterclass qui a concerné la notice sur les plateformes de streaming.

YouTube, Spotify, Deezer. Des plateformes de streaming avec des noms assez familiers mais dont la maîtrise est bien plus complexe. Pour les nuls, le streaming est une technique de diffusion et de lecture continue de données multimédias sur Internet. Il évite le téléchargement et, surtout, rémunère l'artiste ou le créateur de contenus. Mais, comment fonctionnent ces plateformes, véritables jungles, et que doit faire l'artiste pour y exister ? Ces questions ont été, hier matin, le sujet du deuxième panel d'ouverture de la troisième édition du Dakar Music Expo (Dmx #3) qui se déroule jusqu'au dimanche 6 février.

La rencontre a été animée par Michèle Beltan, spécialiste de la communication digitale et consultante de projet webmarketing. Son travail, selon elle-même, "est d'aider les artistes, distributeurs et managers à se dépatouiller dans ce milieu digital et de distribution" qui est devenu une jungle.

Présentement, le streaming a provoqué de nouveaux comportements chez le consommateur. Ce dernier n'achète et n'écoute plus généralement des albums, mais des singles. Le champ numérique constitue son terrain et influence d'ailleurs sa playlist. "Internet est aujourd'hui devenu le premier vecteur de découverte de musique avec 65% des personnes qui y découvrent de nouveaux produits musicaux. Pour l'Afrique, c'est essentiellement sur YouTube que ça se passe", renseigne la journaliste-pigiste dans des revues spécialisées en musique.

Outre YouTube, les autres fournisseurs de musique présents sur le continent sont Spotify (leader mondial), Deezer et Apple Music. C'est un bon vivier pour les artistes africains, au regard de leurs abonnés payants. On en compte près de 8 millions pour YouTube, 14 millions pour Deezer, 167 millions pour Spotify et 70 millions pour Apple Music. De plus, c'est un marché qui augure de charmantes perspectives. "L'Afrique va être dans 3 à 5 ans, grâce au développement de la connectivité mobile, l'un des leaders mondiaux du marché de streaming musical. Les revenus de la diffusion musicale en Afrique devraient atteindre 12% de croissance annuelle, avec un volume de marché de 822 millions de dollars. Le potentiel est réel", projette Michèle Berlan, qui signale là un autre canal de développement aux Etats africains.

Près d'un milliard de dollars de volume de marché, 12% de croissance annuel

Le système de monétisation est ce qui permet de payer les artistes sur ces plateformes. Concernant YouTube, sur le continent africain, sa monétisation n'est effective que dans onze pays, dont le Sénégal. Les plateformes de streaming sont en outre de nouvelles radios, en version améliorée. Elles permettent d'écouter la musique que l'on veut, quand et où on veut. "Il est donc essentiel pour les artistes de les intégrer dans leur projet éditorial. Chaque plateforme a une offre utile dans la stratégie de promotion et du développement de l'artiste, et lui permet de personnaliser et de certifier son profil. Ces services consacrés permettent notamment d'améliorer son identité et de jouir des avantages du site", recommande celle qui est aussi gestionnaire de portefeuilles artistiques.

Avec ces services (YouTube for artists, Deezer for creators, Spotify for artists, etc.), l'artiste peut accéder aux informations sur son audience et à tout un nombre de tendances et de données. Cela va de l'âge des abonnés, leur sexe, les villes où il est plus populaire, les heures de pic, au morceaux téléchargés ou shazamés, entre autres.

"Cela paraît primaire, mais ce sont des infos utiles et cruciales. Elles permettent justement d'affiner des stratégies d'approche, de chercher de nouveaux auditeurs et même de programmer des tournées et d'approcher des bookers dans le monde. Il peut arriver que des artistes découvrent des fans dans des villes totalement insoupçonnées", fait savoir Michèle Berlan.

La spécialiste suggère également aux artistes d'explorer la plateforme où il s'affirme le plus, car c'est un travail absorbant et fastidieux. Elle signifie ainsi l'importance d'avoir une équipe dédiée "pour ratisser large et être efficace", mais aussi pour suivre la certification des pages personnelles. Michèle Berlan déplore "malheureusement" beaucoup d'usurpations qui empêchent parfois à l'artiste d'accéder à son propre compte et d'en tirer bénéfice.

Le taux de streaming, une bonne carte dans l'industrie musicale

Le fait d'entrer dans les playlists des plateformes constitue de plus en plus le graal chez les artistes. Et c'est aussi un bon indicateur pour les producteurs, distributeurs, les partenaires commerciaux et les bookers. Ainsi, il faut affirmer sa présence dans ces plateformes, esthétiser son profil et booster son profil pour être bien vu par ces plateformes-mêmes mais aussi par les professionnels de l'industrie musicale. "Je dis souvent aux gens avec qui je travaille que c'est bien beau de faire de la musique, mais il faut aussi beaucoup travailler l'aspect commercial. Cette vision est facilitée par la présence et l'esthétique sur ces plateformes et les réseaux sociaux qui sont de plus en plus la vitrine des artistes. C'est là que se constituent d'ailleurs de plus en plus leurs bases de fans", indique Michèle Berlan.

La notion d'engagement est aussi d'un intérêt certain. Les interactions et les "J'aime" sur les pages officielles des artistes doivent être régulières et cohérentes. La spécialiste en webmarketing conçoit que ce n'est pas crédible d'être un jeune artiste sénégalais et d'avoir des interactions d'Inde ou d'Indonésie. Les professionnels remarquent tout de suite que ce sont des "vues" achetés et disparaissent face à l'arnaque. "Dans ces conditions, même le partenaire n'a pas de bases solides pour proposer du réel et du concret", ajoute Michèle Berlan.