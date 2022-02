Afrique: Tout savoir sur Unilabs, le laboratoire choisi par la CAF pour effectuer les tests Covid-19 lors de la CAN 2021

Le laboratoire chargé de dépister 1500 joueurs, personnels et arbitres lors de la CAN 2021, parle de son action et de ses méthodes de travail au cours de la compétition.

Unilabs se dévoile. Après la controverse suscitée par les tests Covid-19 à la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le laboratoire chargé par la Confédération Africaine de Football (CAF), peu connu jusque-là, a entrepris de se faire connaître davantage et renseigner le public sur ses méthodes de travail. Unilabs se présente à travers un communiqué rendu public le 2 Février 2022. " Unilabs a déployé 25 professionnels expérimentés sur le terrain, s'est équipé de 70 machines à la pointe de la technologie permettant un dépistage PCR rapide et a installé des centres de dépistage mobiles à travers le Cameroun ", indique celui qui se considère comme le "leader européen du diagnostic médical ". La structure a été chargée de dépister en tout 1500 joueurs, personnels et arbitres présents à la Coupe d'Afrique des Nations de football.

Sur le terrain Unilabs a déployé des unités mobiles qui possèdent chacune un véhicule doté de machines, de kits de tests, des consommables, d'équipements de protection individuels (EPI) et du matériel informatique nécessaires à l'analyse des échantillons et à l'envoi des résultats. Unilabs assure que ce travail " se fait rapidement, de façon fiable et en toute sécurité ". Une fois les prélèvements effectués, les équipes de biologistes d'Unilabs traitent les échantillons sur place et communiquent les résultats aux personnes concernées et à l'équipe médicale par SMS et par courriel.

Voici comment le secrétaire général de la CAF Veron Monsengo-Omba explique le choix de son partenaire : " Avec Unilabs, nous avons choisi un laboratoire qui est une référence dans le domaine du diagnostic et dispose par ailleurs d'une solide expertise dans le dépistage de la covid-19 lors d'événements sportifs d'envergure à l'international. Nous nous réjouissons de relever aux côtés d'Unilabs les défis de cette compétition, pour faire de la CAN un succès et garantir la santé des participants ".

Unilabs revendique " une vaste expertise de dépistage pour des événements de cette ampleur, ayant déjà été partenaire du WebSummit à Lisbonne, de l'Exposition universelle de Dubaï, d'un événement de cyclisme de portée mondiale en France, et de divers événements sportifs en Suisse et en Slovaquie ".

Le laboratoire déclare avoir " nettement augmenté " ses capacités de prélèvement et de dépistage depuis le début de la pandémie. Il revendique la réalisation de plus de 20 millions de tests de dépistage de la covid-19 sur l'ensemble des pays où le groupe est présent depuis mars 2020 grâce à technologies de pointe. Avec plus de 12 000 collaborateurs, le laboratoire suisse se dit " capable de réaliser plus de 750 000 tests de dépistage de la covid-19 par semaine ".

Les résultats des tests de dépistage effectués par Unilabs au cours de la CAN 2021 ont fait l'objet de contestation. Le nombre élevé de joueurs et encadreurs positifs dans certaines équipes participantes et l'absence de cas dans d'autres délégations comme celle du Cameroun, a favorisé la suspicion. D'aucuns ayant tôt fait d'indexer le pays organisateur avant que les autorités locales et la CAF viennent rappeler que ce n'est pas le Cameroun qui effectue le dépistage, mais bel et bien un laboratoire international.