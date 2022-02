Cameroun: CAN 2021 - Antonio Conceiçao évoque le cas Choupo-Moting

163 minutes, c'est le temps passé sur le terrain par Eric Maxim Choupo-Moting après six matchs joués par le Cameroun au cours de la CAN 2021. Trop peu pour certains supporters des Lions indomptables qui ne comprennent pas pour l'attaquant du Bayern Munich n'est pas utilisé par Antonio Conceiçao.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse d'avant la petite finale contre le Burkina Faso, le sélectionneur des Lions indomptables s'est expliqué.

"Il n'y a aucun cas Choupo-Moting. C'est normal qu'après une défaite, on essaie de trouver des coupables mais, entre Max et moi, il y a une relation professionnelle, de respect. C'est un garçon qui vit pour le groupe, qui aime son pays et essaie de tout donner", a-t-il assuré avant de poursuivre. "J'essaie de faire le meilleur pour l'équipe pour trouver le meilleur pour l'équipe. On a voulu maintenir la même stratégie qu'on a eue depuis le début. Si les choses sont bien faites, autant continuer. Choupo Moting est un joueur qui joue au milieu de terrain (sic). Et on avait déjà fait sortir trois joueurs et en prévision des tirs au but, il fallait prendre certaines dispositions. Donc on avait besoin d'un joueur frais pour continuer à dynamiser l'équipe ".

A noter que Choupo-Moting n'a été titularisé que deux fois depuis le début de la CAN 2021.