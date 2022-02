Congo-Kinshasa: Beni - 6 morts lors d'une attaque des présumés ADF

Six personnes ont été tuées dans une attaque des miliciens à Tandika et Maliki, samedi 5 février dans le secteur de Beni Mbau, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Selon la société civile qui livre l'information, ces hommes armés seraient ceux qui avaient attaqué à Mukoko sur la Route nationale numéro 4 vendredi et qui rodent encore dans la zone. L'armée assure que des dispositions sécuritaires sont prises pour protéger les civils.

Ce sont les villages Tandika et Maleki dans le secteur de Beni-Mbau qui ont subi l'attaque des ADF samedi. Le bilan provisoire fait état de six civils tués et plusieurs autres portés disparus.

D'après des sources locales, cette incursion a été faite le même groupe ADF, qui a attaqué Mukoko sur la RN4 vendredi et qui rode encore dans la zone. D'où cet appel aux forces de sécurité à bien sécuriser la zone où la population vit encore dans la peur.

" La journée d'hier, il y a eu des coups de balles au niveau de Tandika et Maliki. Après ces échanges de tirs, nous avons perdu six compatriotes pars des présumés ADF qui font le tour de ronde dans cette partie dans cette partie de Beni-Mbau ", rapporte Georges Kivaya, président de la société du secteur de Beni-Mbau.

Pour le moment, selon lui, les habitants qui sont dans cette partie dans leurs champs manquent par où passer. " Dans la région, il y maintenant la peur ; parce que celui qui veut se déplacer à peur de rencontrer ces ennemis en cours de route. Nous appelons quand même ceux qui sont appelés à sécuriser la population et leurs biens de bien jouer leur rôle ", a poursuivi Georges Kivaya.

Contacté par Radio Okapi, l'administrateur militaire de Beni, colonel Charles Ehuta Omeonga, assure que la situation est sous contrôle. Il appelle toutefois la population à la prudence.

Au total, neuf civils ont trouvé la mort depuis vendredi au cours de ces attaques des ADF dans cette zone.