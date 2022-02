Guinée: Installation du CNT, compte-rendu de la présidence de la République

Ça y est, c'est fait! Le CNT-Conseil National de la Transition de la République de Guinée est installé. La cérémonie a eu lieu dans la salle du 02 Octobre du palais du peuple.

A cette occasion, plusieurs invités venant du CNRD, du gouvernement, des institutions républicaines, du corps diplomatique et des pays voisins étaient représentés.

Dans son discours d'ouverture, le premier Président de la Cour suprême a rappelé les raisons du changement intervenu dans le pays depuis le 05 septembre 2021. Il est revenu sur les dispositions de la charte de la Transition (article 56 et suivants) qui consacrent la mise en place du CNT; une institution qui doit contribuer à la promotion de la paix, avant de prononcer la phrase d'installation.

Nommés le 22 janvier 2022, les membres du CNT sont donc officiellement entrés en fonction ce samedi 05 février 2022: " je déclare installés les membres du CNT ".

Il a ensuite invité les huissiers parlementaires à installer le Président du CNT au perchoir pour la suite de la cérémonie.

Beaucoup de témoignages ont été apportés au cours de cette cérémonie. La première vient du Président de l'assemblée nationale de la Sierra Leone. Il a expliqué l'importance de cet événement qui, pour lui, constitue un pont crucial pour le retour à l'ordre constitutionnel. Après avoir transmis les salutations du président Maada Bio, il est revenu sur l'excellence des relations entre Conakry et Freetown. Le président Sierra-Léonais, Julius Maada Bio, est d'ailleurs le tout premier Chef d'Etat accueilli par les autorités du CNRD.: " il n'y a pas une grande différence entre les peuples des deux pays. Nous ne partageons pas seulement les frontières, mais aussi une histoire commune. La semaine dernière, le Vice-président de la Sierra Leone était à Conakry dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. L'installation d'un CNT est un pas vers la restauration de la démocratie. Ça ne se fera pas du tac au tac. Ça prendra un certain temps. Vous pouvez compter sur le peuple, le gouvernement et le parlement de la Sierra Leone. Rien ne sera facile. C'est un processus où l'implication de chacun est nécessaire. La prochaine étape que nous attendons de la Guinée, c'est l'établissement d'un chronogramme clair aboutissant au retour à l'ordre constitutionnel ".

Pour sa part, le président du CNT Malien a également rappelé la grande famille que constituent les deux pays: " nos deux peuples ont toujours entretenu de bons rapports. Je rends hommage au président Colonel Mamadi Doumbouya. Je lui transmets les salutations de son ami et frère le Colonel Assimi Goita. Le peuple reconnaissant du Mali n'oubliera jamais le soutien de la Guinée en ces moments difficiles. Les destinées de nos peuples sont foncièrement liées. Nous sommes liés par l'histoire et la géographie, mais aussi le choix fait par nos devanciers des valeurs comme l'honneur et la dignité ". Il a rappelé que ces transitions " c'est pour redresser un tort instauré par la mal gouvernance, la corruption et le détournement. Donc c'est à partir de maintenant que naissent les espoirs de la Guinée. Vous devez à tout moment penser à accomplir votre devoir envers la Nation. Le CNT Malien se tient à votre disposition ".

Enfin, suivant le programme, il est revenu au tout nouveau Président du CNT de prononcer son discours inaugural. Docteur Dansa Kourouma a fustigé les pratiques malsaines qui ont caractérisé l'ancien régime, affaissé l'économie nationale, divisé les citoyens et conduit l'armée à prendre ses responsabilités. Sur les défis qui attendent le Conseil National de la Transition, Dr Dansa Kourouma s'est dit optimiste, ferme et résolu: " Je suis conscient des enjeux. J'ai conscience que nous devons écrire une constitution qui ne sera pas facilement modifiable par les pouvoirs constitués ".

L'essentiel de son propos a porté sur l'inviolabilité de la prochaine constitution par les régimes qui vont se succéder et le sacrifice de chaque conseiller à œuvrer dans ce sens: " parfois nous allons travailler les week-ends et tard le soir " pour entretenir l'espoir suscité autour du Comité national du rassemblement pour le développement.

𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹'𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲