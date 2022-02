Afrique: Finale Sénégal - Egypte - À qui la couronne ?

L'Egypte et le Sénégal s'affronteront ce dimanche au stade Paul Biya d'Olembe (Yaoundé) en finale de la CAN Total Energies Cameroun2021 abritée par le Cameroun. L'un de ces deux prétendants sera succèdera à l'Algérie au palmarès.

Si le Sénégal était attendu à ce stade de la compétition en sa qualité de vice-champion du continent en titre, l'Egypte, qui n'était qu'outsider, a réussi un formidable parcours pour postuler à un éventuel 8e couronnement dans l'épreuve.

Les Egyptiens, septuple vainqueur de la compétition (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010), ont réussi à évincer trois gros morceaux pour venir défier les Sénégalais dans l'étape ultime du tournoi. Ni la Côte d'Ivoire, ni le Maroc, ni le Cameroun n'ont réussi à stopper les Pharaons dans leur démarche pour atteindre le match 7 et être un prétendant pour la consécration finale.

Certes, les coéquipiers de Mohamed Salah ont, à chaque fois, eu besoin de passer par les prolongations pour composter le billet, mais ils ont montré beaucoup de solidité mentale pour passer chacun desdits tests. Notamment celui face aux Camerounais, quintuples champions d'Afrique, en demis. Parallèlement, les Lions de la Téranga ont eu des tests moins compliqués compte tenu des CV des adversaires.

Les coéquipiers de Sadio Mané ont dominé le Cap-Vert (2-0) réduit à 9 en huitièmes. Par la suite, ils se sont défaits de la Guinée Equatoriale (3-1) puis le Burkina Faso sur le même score en quart et en demi respectivement.

Le point commun entre les deux prétendants de ce dimanche est qu'ils ont eu un premier tour pas vraiment maîtrisé.

En effet, le Sénégal est passé grâce à un seul but inscrit sur penalty par Mané en 3 rencontres en compilant 5 points (1 victoires et 2 nuls vierges) sur 9.

De son côté, l'Egypte a mal amorcé sa campagne en se faisant battre par le Nigéria (1-0). Néanmoins, les protégés de Carlos Queiroz, qui manquera ce rendez-vous car expulsé en demi et suspendu pour deux rencontres, ont rectifié le tir en dominant la Guinée-Bissau et le Soudan sur la plus petite des marges (1-0).

Cette finale s'annonce palpitante avec un petit avantage fraîcheur pour les Sénégalais. En effet, ces derniers comptent un jour de repos en plus. Par ailleurs, les Egyptiens ont joué 3 prolongations ce qui équivaut à un match de plus.

Aliou Cissé et sa bande chercheront à profiter de ce détail pour décrocher le premier titre dans l'histoire de leur pays après deux échecs en 2002 et 2019.

Pour l'anecdote, le sélectionneur était joueur puis entraîneur dans ces deux tentatives avortées.

Les débats seront certainement animés ce dimanche soir à Yaoundé.

Ce qu'ils ont dit avant le match:

Aliou Cissé (Sélectionneur du Sénégal):

" Nous avons bien préparé notre finale avec les joueurs qui sont déterminés et confiants pour faire bonne figure. Nous allons aborder cette finale avec détermination face à une grande équipe égyptienne. Nous connaissons bien notre adversaire qui a sa propre philosophie de jeu et qui renferme des joueurs expérimentés sur le plan continental. Nous sommes sur le chemin de notre objectif pour aller chercher le titre ce dimanche soir. Il faut se focaliser sur la finale, la bien jouer et ainsi réussir notre match. Il faudra profiter du moment. Nous avons perdu deux finales par le passé, mais cette fois-ci nous allons aborder le match avec plus de détermination".

Khalidou Coulibaly (Joueur du Sénégal):

" Après avoir raté la finale en 2019, je serais demain au rendez vous pour écrire l'histoire du football sénégalais. Le plus important pour moi est d'offrir au Sénégal et au peuple sénégalais le trophée. Nous devons réaliser notre rêve, celui de remporter le sacre final. Nous avons à coeur de bien jouer, bien figurer pour gagner cette finale. Ca sera certainement le match le plus important de ma carrière et je le jouerais avec toute la détermination et la fougue nécessaire pour remporter le tournoi".

Wael Gomaa (Manager Général de l'Egypte):

" C'est vrai que nous sommes fatigués après plusieurs matches joués en prolongations et les différents déplacements depuis le début du tournoi mais les joueurs vont se surpasser demain en finale pour gagner le titre. L'essentiel pour nous est de remporter le trophée et l'offrir à tout le peuple égyptien qui nous soutient depuis plusieurs mois. Je tiens à remercier le staff médical qui fait un travail titanesque afin de préparer tous les joueurs après chaque rencontre".

Mohamed Salah (Joueur de l'Egypte):

" Après une finale perdue en 2017 face au Cameroun, nous allons jouer notre va-tout demain face au Sénégal pour accrocher une huitième étoile. Nous sommes déterminés pour aller chercher le sacre. les joueurs sont prêts physiquement et mentalement. Nous sommes là pour jouer le titre et cela compte beaucoup pour nous. Nous voulons offrir un titre à tous les citoyens egyptiens".