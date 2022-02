Cote d'Ivoire: Etats-Unis - L'ambassadeur et la diaspora ivoirienne s'engagent pour la paix et la cohésion

Un mois après sa prise de fonction en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près les Etats-Unis d'Amérique, l'Ambassadeur Ibrahima Touré a reçu les présidents d'associations ivoiriennes de la région métropolitaine de Washington (District de Columbia, Maryland et Virginie), le samedi 29 janvier 2022, à la salle de conférences de la Chancellerie.

Il s'agissait pour le nouvel Ambassadeur, d'établir le contact avec les représentants des ivoiriens établis aux Etats-Unis, de décliner sa vision et d'exprimer son souhait d'entretenir avec l'ensemble des ivoiriens et leurs associations respectives, une relation constructive, fondée sur la fraternité, le respect et la courtoisie réciproques.

D'entrée de propos, l'Ambassadeur Touré a salué la mobilisation exceptionnelle de la quarantaine de présidents et vice-présidents des intra-groupes qui ont pris part à cette rencontre. Il s'est engagé à entretenir des relations constructives avec la communauté ivoirienne, dans la droite ligne des Très Hautes instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui a particulièrement insisté sur la nécessité de promouvoir la paix, la fraternité et la cohésion entre toutes les composantes de la communauté ivoirienne aux Etats-Unis d'Amérique.

A cet effet, l'Ambassadeur Touré a exhorté les ivoiriens à rester unis et solidaires, à travailler ensemble à la conception et la mise en œuvre de projets communs, qui rehausseront l'image de marque de la communauté ivoirienne aux Etats-Unis. La communauté ivoirienne, composée de plusieurs infra-groupes à caractère ethnique, régional et associatifs peut connaitre des convergences, mais elle doit, selon l'Ambassadeur, rester unie, entreprenante et se distinguer par la qualité de ses initiatives collectives. Elle ne doit surtout jamais perdre de vue ce qui l'unit : Notre drapeau, notre hymne national et notre amour pour notre pays la Côte d'Ivoire, dont l'intérêt supérieur doit être notre boussole commune.

Réagissant aux propos de l'Ambassadeur, le porte-parole des présidents d'associations, Monsieur Jean-Basile N'guetta, Président de l'union Fraternelle des Ivoiriens de DMV (UFI), a remercié l'Ambassadeur d'avoir bien voulu organiser cette rencontre moins d'un mois après sa prise de fonction.

Un timing qui selon lui, témoigne éloquemment de l'importance qu'il accorde aux associations et regroupements d'Ivoiriens.

A sa suite, les différents représentants des associations ont exprimé leur satisfaction d'avoir été conviés à cette rencontre et leur appréciation de l'approche inclusive que l'Ambassadeur entend adopter dans la conception et la mise en œuvre d'actions de promotion de la paix et de la cohésion au sein de la communauté. Ils se sont unanimement engagés à l'accompagner dans la mise en œuvre des projets qu'il nourrit pour la communauté ivoirienne.

Indiquant que cette rencontre ne sera certainement pas la dernière et que l'Ambassade reste ouverte à tous les ivoiriens sans exclusive, l'Ambassadeur Touré a conclu la rencontre en promettant qu'il leur proposera très bientôt, un certain nombre d'activités à caractère économique, culturel et sportif.