Afrique: CAN 2021 / Bertrand Traoré (Homme du match) - " Ce résultat vient gâcher un petit peu notre beau parcours"

Le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré, élu homme du match face au Cameroun, lors de la rencontre de ce samedi 5 janvier 2022, comptant pour la troisième place de la CAN 2021, était face aux journalistes en conférence de presse. Il est revenu avec beaucoup de regrets sur cette "remontada camerounaise", et s'est également projeté sur les échéances à venir avec la sélection burkinabè.

Journaliste : Bertrand bonsoir. En première mi-temps vous dominez le match, vous rêvez déjà avoir le trophée, puis en seconde mi-temps le Cameroun revient. Comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on vit ça en tant que leader d'une équipe telle que les Etalons du Burkina Faso ?

Bertrand : Très déçu, je suis très déçu après ce résultat. On avait le match entre les mains. On commence bien le match, on est en bloc, on arrive à marquer. Après on mène 3-0 jusqu'à la 70e minutes je pense. Et après on se fait rattraper et on perd le match aux tirs au but. Je pense qu'on avait déjà perdu le match bien avant les séances de tirs au but, et c'est inacceptable. Je pense que c'est une faute professionnelle qu'on fait. Ce soir c'est un peu à l'image du premier match où on donne deux penaltys au Cameroun. Et je pense que ce soir on avait tout pour remporter ce match et voilà on commet des erreurs qui paient cash. C'est un peu dommage. Ce résultat vient gâcher un petit peu notre beau parcours. Et voilà on va apprendre, on va repartir dans les clubs, on va bien travailler et revenir plus forts pour les prochaines échéances.

Journaliste : Vous dites que c'est une faute professionnelle. Alors la responsabilité c'est l'ensemble (joueurs et encadreurs), c'est l'encadrement technique ?

Bertrand : Je suis joueur, je suis le capitaine, je pense que la responsabilité c'est pour nous qui sommes sur le terrain. Parce que quand t'es sur le terrain il faut essayer de donner le maximum. Le coach il est dehors il fait les choix. Il ne va pas monter sur le terrain courir à notre place. On était bien et sur les coups de pieds arrêtés comme un peu depuis le début de cette CAN, on prend des buts que sur des coups pieds arrêtés. Et je trouve que ce n'est pas normal. Mener 3-0 jusqu'à la 70 e et se faire rattraper, c'est pour cela que je parle de faute professionnelle. Bien sûr qu'il y avait des joueurs frais sur le banc, et le coach a jugé de laisser l'équipe continuer et après il y a eu des remplacements. On ne va pas tirer sur le staff technique. Je pense que c'est à nous les joueurs d'assumer les responsabilités. On était sur le terrain il fallait tout faire pour ne pas encaisser ces trois buts en 15, 20 minutes et voilà on les a encaissés. Ça montre qu'on a encore beaucoup à faire, on doit encore travailler pour devenir cette grosse équipe qu'on veut devenir. Ce soir on prend note on reste dans l'humilité comme on a su le faire depuis le début de cette compétition. On va repartir au travail et essayer de revenir plus forts.