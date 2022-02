Afrique: CAN 2021 - Choupo-Moting (Cameroun) - " Avec ce coach, ce n'est plus possible pour moi "

interview

Eric Maxim Choupo-Moting, pas du tout en phase avec son sélectionneur. Présent dans la première composition des Lions indomptables ce samedi pour la rencontre de la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant a ensuite disparu de la feuille de match. Une situation qui a intrigué plus d'un. A la fin de la partie, le joueur du Bayern Munich s'est confié à la presse. Il a en fait refusé de jouer et ne compte visiblement plus le faire sous Antonio Conceiçao.

Journaliste : Choupo-Moting, quelle est votre réaction après la victoire de ce soir ?

Je suis très content. C'était un match difficile, on l'a vu. Pour le peuple camerounais, il fallait aller chercher cette victoire. Il fallait gagner ce match pour prendre cette troisième place. Je pense que tout le peuple camerounais est content. C'est le plus important aujourd'hui. Je suis content que l'équipe ait pu réaliser un tel match.

Journaliste - Le Cameroun a été mené 3-0, mais est parvenu à revenir au score, et s'imposer finalement aux tirs au but. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match ?

Je crois que c'est le mental, l'envie de vraiment gagner pour le pays. Le début a été difficile, mais après l'équipe a su montrer un meilleur visage. Je pense que le résultat de ce soir est à mettre à l'actif de la détermination, l'envie de tout donner et c'est ce qu'ils ont fait sur le terrain. Bravo à toute l'équipe.

Journaliste - Vous étiez dans la composition de départ du Cameroun, mais quelques minutes avant le match, votre nom a disparu de la feuille de match. Que s'est-il réellement passé ?

En fait j'ai parlé avec le coach. Je lui ai dit que pour le match, je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je suis très déçu et frustré parce que je suis venu aider l'équipe à gagner la CAN. Et je mérite du respect. Le coach, lui, il m'a montré qu'il ne compte pas à 100% sur moi. J'ai fait cette remarque depuis un moment, surtout en quart de finale et en demi-finale. Pour moi, c'est un manque de respect.

J'étais obligé de lui dire la vérité. Ne même pas pouvoir rentrer en jeu dans un match difficile de 120 minutes comme celui contre l'Egypte (en demi-finale, Ndlr.), pour moi ce n'était pas normal. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai dit au coach qu'aujourd'hui, il fallait gagner ce match et pour le faire, il fallait mettre des joueurs qui sont bien dans la tête. J'étais à 100% avec l'équipe, mais je ne pouvais pas jouer.

Journaliste - Est-ce que Choupo-Moting va continuer à défendre les couleurs du Cameroun ?

J'aime mon pays le Cameroun. Mais j'ai dit au coach qu'avec lui, c'est difficile pour moi. J'adore jouer devant le public camerounais, j'adore représenter les couleurs du Cameroun. Mais vraiment, à un moment donné, on ne peut pas garder sa bouche fermée. Je suis triste et déçu pour ce qui s'est passé. Je respecte les choix du coach, mais il faut aussi respecter les émotions des joueurs. Je n'ai pas un problème avec mon pays le Cameroun. Mais avec ce coach, ce n'est plus possible pour moi.