Togo: " Expo50 ", pour célébrer la carrière d'Ahouissou et la coopération entre le Togo et les Etats-Unis

Une date, le 02 Avril 2022, un évènement l' " Expo50 ", à la résidence Pascal Asu Ahouissou au quartier Adidogomé-Yokoè, dans la dynamique du projet Art & Ecolo, initiative de l'artiste plasticien américano-togolais.

Face aux hommes des médias Samedi, l'artiste a déballé tout ce qui sera fait et es autres projets ou chantiers déjà ouverts au Togo pour donner un coup de pouce à l'art mais aussi à la consommation locale au pays de Faure Gnassingbé.

Dans les explications de l'artiste et de son staff, il sera question au cours de cette exposition, de la présentation de 50 œuvres de l'artiste Ahouinssou, durant ses 30 ans de carrière dont 18 passés aux Etats-Unis. Raison d'ailleurs pour laquelle il a décidé de dédier ses 50 œuvres au pays de l'Oncle Sam.

Si l'artiste avance l'idée d'une célébration à travers ce double évènement (" Expo 50 " et l'anniversaire des 30 ans de carrière) d'une coopération Togo-Etats-Unis, il est à noter que le projet " Art & Ecolo " selon M. Ahouissou, est un créneau pour " la promotion de l'art et de l'écologie ". Il a soutenu qu'il est question dans la dynamique de l'exécution de ce projet dont l' " Expo50 " marque le point de départ, de " mettre l'art au service de l'agriculture et de l'élevage et l'éducation ". Ainsi, il est projeté des formations dans divers domaines sont prévus à Lomé à Assahoun (Préfecture de l'Avé) où le projet s'est doté d'une ferme, de la création d'une école et internat à l'intention des jeunes.

Et ce n'est visiblement pas tout. " Art & Ecolo " compte s'investir dans la promotion de la consommation locale au travers de la transformation des produits agricoles dont une partie sera destinée à l'exportation grâce à l'initiative de l'AGOA, et une autre pour le marché intérieur du Togo. Premier de cette transformation, c'est le riz que le projet a déjà commencé par produire à Agoméglozou sous le label " Rizart (Riz et Art pour inciter à consommer les produits locaux mais aussi ceux des artistes plasticiens) ". C'est d'après Ahouinssou, " du riz dont la marque se propose de soutenir les artistes plasticiens togolais qui manifestent le besoin ".

Outre l'Expo50 qui permettra d'aller à la découverte des diverses sources d'inspiration de l'artiste qui sont la paix, l'amour et le vivre-ensemble, il est également prévu une autre exposition le 4 Juillet 2022, jour anniversaire d'indépendance des Etats-Unis, cette fois, avec des artistes Togolais et leurs homologues américains qui feront le déplacement sur le Togo dans le cadre d'échanges culturels, pour une présentation de leur collection d'œuvres artistiques.