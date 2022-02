Afrique: CAN 2021 - Les Camerounais s'alignent derrière le Sénégal pour la finale

Le monde entier attend avec impatience la grande finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) entre le Sénégal et l'Egypte. A quelques heures de cette affiche prévue pour 20H (heure locale), les Camerounais, qui ne veulent pas se faire compter l'évènement, ont choisi leur camp.

Entre le Sénégal et l'Egypte, quelle sélection les Camerounais qui seront présents au stade Olembe de Yaounde vont-ils supporter. A l'approche de cette opposition, la longue file de supporter continue son cheminement vers les tribunes du stades. Toutes les mesures sont prises pour assurer que tout se passe dans l'ordre.

Vérification de billet, de tests covid, fouille minutieuse des personnes et des véhicules et orientation, le comité d'organisation veut parfaire la dernière affiche de cette fête continentale. Et dans cette file interminable de supporters, l'on peut bien voir les maillots du Sénégal, pratiquement pas de couleurs du pays des Pharaons.

Battus par l'Egypte en demi-finale, les Camerounais vont s'aligner derrière le Sénégal ce soir. " On ne peut que supporter le Sénégal. Comme nous ne pouvons plus prendre le trophée, on va pousser les autres lions ", nous a confié un supporter à l'entrée du stade. " C'est difficile de supporter l'Egypte qui nous a éliminé, même si c'est par notre propre faute " nous ajoute un autre.

Au-delà de ses propres supporters qui seront nombreux à Olembe ce dimanche, le vice-champion d'Afrique va pouvoir bénéficier du soutien du public local. Mais, pas sûr que cela décourage les Pharaons qui auront derrière eux également leurs supporters.

Paul Biya, l'autre attraction

A coté de cela, d'autres groupes organisés se sont mobilisés pour se faire remarquer sur le passage du président de la république du Cameroun, Paul Biya qui participera au bouquet final. En témoigne les affiches que l'on peut apercevoir à l'entrée du stade.