Afrique: Infos clés - Sénégal - Egypte

Le Sénégal affronte l'Egypte ce dimanche au stade d'Olembe de Yaoundé, alors que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 atteint sa Grande Finale.

Fiche de match

Date : 6 février 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Olembe, Yaoundé

Finale - Sénégal v Egypte

Voici ce qu'il faut savoir sur la rencontre :

● L'Égypte et le Sénégal vont s'affronter pour la 5e fois en Coupe d'Afrique des Nations, leur dernière confrontation ayant eu lieu en 2006 avec un succès 2-1 des Pharaons en demi-finales sur leur route vers le titre.

● Lors de leurs 4 derniers affrontements, l'Égypte et le Sénégal se sont imposés 2 fois chacun, 3 de ces confrontations s'achevant sur le score de 1-0 (pour les Pharaons en 2000 et pour les Lions de la Teranga en 1986 et 2002).

● L'Égypte va prendre part à sa 9e finale de Coupe d'Afrique des Nations (hors finales de groupes), s'inclinant lors de sa plus récente en 2017 (2-1 face au Cameroun). Aucune autre équipe n'a disputé plus de finales dans l'histoire de la compétition (9 également pour le Ghana).

● Le Sénégal est présent pour la 3e fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (finalistes vaincus en 2002 et 2019). Les Lions de la Teranga sont les premiers à atteindre la finale lors de 2 éditions consécutives dans le tournoi depuis... l'Égypte (en 2008 et 2010).

● Le Sénégal pourrait remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la 1re fois de son histoire en 16 participations. Aucune autre équipe n'a disputé plus d'éditions de la CAN sans jamais parvenir à soulever le trophée.

● L'Égypte s'est qualifiée après prolongation (et/ou aux tirs au but) lors de chacun de ses 3 derniers matches à élimination directe en Coupe d'Afrique des Nations. Seule la Tunisie a pris part à 4 rencontres à élimination directe d'affilée en disputant à chaque fois la prolongation dans l'histoire de la compétition (entre 2006 et 2015, 4 défaites à chaque fois en quarts de finale, dont une à la suite de la séance des tirs au but).

● Le Sénégal a remporté 11 matches de Coupe d'Afrique des Nations et gardé sa cage inviolée à 12 reprises lors des 3 dernières éditions combinées (depuis 2017), plus que toute autre équipe dans la compétition sur cette période.

● Le Sénégal a marqué 9 buts en 81 tirs tentés lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Seul le Cameroun (12.1% - 11/91) possède un meilleur taux de conversion que les Lions de la Teranga (11.1%) lors de cette édition du tournoi. Dans le même temps, l'Égypte enregistre le plus faible taux de conversion parmi les équipes s'étant qualifiées pour la phase à élimination directe lors de cette CAN (5.3% - 4/76).

● Mohamed Salah a été impliqué dans 68 tirs avec l'Égypte depuis ses débuts en Coupe d'Afrique des Nations en 2017 (41 tirs, 27 dernières passes avant un tir), seul Wahbi Khazri ayant fait mieux sur cette période (70 avec la Tunisie - 40 tirs, 30 dernières passes avant un tir).

● Sadio Mané a été impliqué dans 9 des 14 derniers buts marqués par le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations (6 buts, 3 assists), s'étant montré décisif lors de chacun de ses 3 derniers matches à la CAN (2 buts, 2 assists). L'ailier de Liverpool pourrait faire la passe de 4 pour la 1re fois de sa carrière dans la compétition.