Gabon: Koula-Moutou - La Journée citoyenne respectée à Paul Moukambi

Au Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou, la tradition a été respectée, celle de la Journée citoyenne. Cette journée par des autorités gouvernementales s'inscrit dans l'optique de lutter contre l'insalubrité et d'assainir l'environnement. Le week-end dernier, les agents de ce centre hospitalier ont retroussé les manches et ont procédé au nettoyage de leur structure sanitaire.

Le personnel du Centre hospitalier régional Paul Moukambi ont fait union avec cette pensée qui enseigne qu'il faut : "Un esprit sain dans un corps sain" . Les agents de cette structure sanitaire ont respecté et honoré à la Journée dite citoyenne. Journée qui consiste à assainir l'environnement et lutter contre l'insalubrité. C'est en présence de son Directeur général, Dr Romuald Iyedi, de plusieurs membres de l'administration et et du personnel que ladite journée a été honorée le 05 février.

La Journée de lutte contre l'insalubrité a été consacrée a l'assainissement de ce lieu par excellence où les malades viennent se faire consulter et soigner pour recouvrer leur santé. De l'intérieur à l'extérieur , tout ou presque a été rendu propre. Les caniveaux ont été curés, tous les coins et recoins ont été désinfectés , l'herbe coupée, le sol essuyé au bonheur des patients. "Nous sommes heureux de voir que chaque fois, notre hôpital est nettoyé par la volonté des responsables. C'est propre et on respire bien ici. Cela participe à notre rapide guérison " reconnait une patiente qui observe cet engouement des femmes et hommes en blouse blanche.

Cette journée citoyenne, faut-il le rappeler, a été instituée par le Chef de l'État dans l'objectif de lutter efficacement contre l'insalubrité. Elle s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières due à la pandémie covid-19 et a été l'occasion pour le Directeur général de ce Centre hospitalier régional Paul Moukambi de Koula-Moutou, d'insister sur l'importance de contribuer à l'amélioration de son environnement de travail.