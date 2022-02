Afrique: CAN 2021 - Voici pourquoi André Onana vomissait avant son CSC face au Burkina Faso

Lors de la rencontre pour la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021), André Onana a marqué un but contre son camp avant de se racheter dans la séance de tirs au but. Mais avant ce CSC, le gardien camerounais crachait depuis plusieurs minutes. L'on en sait un peu plus sur ce qui lui est arrivé.

André Onana est passé par toutes les émotions ce samedi au stade Omnisport Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Hué par le public en début de la partie, tout comme Harold Moukoudi, le gardien des lions montrait des signes de malaises quelques minutes avant son but contre son camp.

Dans les tribunes, certaines pensaient à une manœuvre du portier pour quitter cette partie compliquée. Mais ce n'est visiblement pas le cas. En effet, Onana vomissait et c'était bien et ne se sentait véritablement pas bien. Il avait, selon les confidences, avalé un insecte quelques minutes auparavant. Ses coéquipiers lui ont demandé de s'allonger pour retrouver de la stabilité mais il a refusé, et n'a pas aussi demandé l'aide du staff médical. L'incident l'a-t-il déconcentré à l'arrivée de ce ballon ? On n'en saura pas plus.

Mais une chose est sûre, André Onana a pu se retrouver en seconde période et a été l'un des acteurs de la séance des tirs au but. Celui qui était hué par ses propres supporters, est parti sous les ovations.