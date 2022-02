Sénégal: Tome 5 de " L'heur de philosopher. La nuit et le jour " - Djibril Samb, une philosophie de la bienveillance

On le sait, Djibril Samb est un humaniste radical. Dans le tome 5 de son journal philosophique intitulé "Qu'il est difficile de rester humain" (L'Harmattan, 2021, 234 p.), qui clôt la série "L'heur de philosopher la nuit et le jour", le philosophe y déploie une pensée tout aussi radicale durant l'année 2019, à travers l'infini territoire du quelque-chose (la tilogie), qui place le souci de l'humaine condition comme l'horizon indépassable de la philosophie.

Le lecteur des précédents tomes du journal philosophique du professeur Djibril Samb sait que, pour lui, "philosopher, c'est vivre" et, réciproquement, "vivre, c'est philosopher". Le tome 5, paru fin 2021, chez L'Harmattan Sénégal sous le titre "L'heur de philosopher la nuit et le jour (2019) : Qu'il est difficile de rester humain" (234 p.), ne déroge pas à la règle. Dans la pure tradition socratique, le "philosophe de ce temps" (c'est ainsi que se définit Samb) considère que la philosophie n'est pas exilée dans quelque coin d'un ciel nébuleux, elle s'investit "dans la quotidienneté et en informe tous les actes" (p. 117). Et dans cet "exercice permanent de lucidité" qu'est la philosophie, c'est l'empereur Marc Aurèle qui a posé l'unique interrogation, essentiellement philosophique, qui vaille : "T'es-tu envers tous conduit jusqu'à ce jour selon ce principe : Ne faire de mal à personne et n'en point dire ?". Pour Djibril Samb, aucune philosophie n'a jamais dépassé et ne dépassera jamais cette haute exigence morale. Autant dire que ce précepte homérique cité par l'empereur (il se trouve dans deux passages de l'Odyssée, au chant IV, 690 et au chant XI, 15), constitue l'horizon indépassable de la philosophie. Dès lors, l'honneur du philosophe, c'est de ressentir intimement et personnellement "toute flétrissure portée à l'humaine condition".

"Il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur du philosophe"

Mais, comme le reconnait l'auteur dans la préface, l'humaine condition se caractérise par son "étrangeté", son incapacité à soutenir "sa vertu anthropologique propre". D'où, semble-t-il, la difficulté de "rester humain" voire d'être philosophe. En effet, il ne suffit pas d'être docteur en philosophie, d'enseigner la philosophie ou même d'écrire des livres en philosophie pour être philosophe. Bref, nous dit Samb, on peut passer pour un philosophe plus ou moins réputé et, en de certaines circonstances, tenir un discours ou avoir un comportement aux antipodes de ceux d'un authentique philosophe. Il en veut pour preuve ces mots d'un philosophe français très médiatique qui, sous le coup de l'émotion, appelle les policiers à se servir "de leurs armes une bonne fois" contre les "gilets jaunes", rappelant au passage que la France dispose de la quatrième armée du monde, parfaitement "capable de mettre fin à ces saloperies" (méditation du 19 février). Cette réaction primaire, voire primitive, d'un aspirant à la sagesse ne lasse pas d'intriguer le philosophe de ce temps. "Un philosophe ne se laisse pas diriger par le cri du cœur, c'est-à-dire par l'émotion", juge Samb, pour qui "il n'y a pas de place pour la haine dans le cœur du philosophe de l'humaine condition" (p. 47). Et "c'est d'abord au bienveillant lui-même que la bienveillance fait du bien, et c'est au malveillant en premier que la malveillance fait du mal".

C'est au nom de ce principe, qui lui sert de fil conducteur, que Djibril Samb poursuit dans cet ouvrage, le corps-à-corps auquel il s'est livré dans les deux précédents tomes, avec le philosophe allemand Hegel en examinant cette fois-ci le contexte universitaire de l'époque et les circonstances éditoriales de ses fameuses "Leçons sur l'histoire" dispensées entre 1822 et 1831, date de sa mort. Après une rigoureuse critique des sources, s'intéressant notamment aux notes de cours prises par ses étudiants von Griescheim (1822-1823), von Kehler (1822-1823 et 1824-1825) et Stieve (1826-1827), notre philosophe en conclut que "l'on ne peut dédouaner Hegel de ses responsabilités dans le contenu éditorial de ses ouvrages publiés à titre posthume" (p. 161). Son jugement sur le citoyen de Stuttgart est donc sans appel : si Hegel est bien "le fils de son époque", il n'a pas fait honneur à sa mission de philosophe en excluant une partie de l'humanité (les Noirs) de l'humaine condition sur des bases fallacieuses et raciales.

Le cas Vincent Lambert ou la difficulté de rester humain

Dans ses méditations durant l'année 2019, Djibril Samb a longuement analysé le cas Vincent Lambert. Décédé le 11 juillet 2019 après onze ans de coma, l'histoire de cet infirmier spécialisé en psychiatrie, devenu tétraplégique des suites d'un accident survenu en 2008, constitue une singulière illustration de la difficulté de rester humain. Cette "affaire Lambert" devenue, au fil du temps, un débat de société en France, est analysée par le philosophe sous l'angle "métajuridique", mais aussi et surtout philosophique et humaniste.

En effet, dit-il, "une vie est une chose, ce qui la maintient une autre. À confondre l'une avec l'autre, on s'interdit de penser l'une et l'autre". Commentant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 juin 2015 sur cette affaire, Djibril Samb trouve "très paradoxal qu'un droit à la mort puisse s'insinuer dans l'antre du droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme) et s'y substituer pour agir en son nom et, finalement, déterminer le jugement et en faire non une affaire de vie, mais de mort". Il s'offusque ainsi que dans ce supposé conflit entre le droit à la vie et le droit à l'autonomie personnelle, les juges majoritaires de la Cour européenne des droits de l'homme choisissent de trancher en faveur du second, quand la question proprement dite portait sur le premier. Pour le philosophe de l'humaine condition, "il n'appartient à personne d'évaluer les raisons de son prochain de rester vivant". Aux limites extrêmes de cette réflexion, Samb dit avoir rencontré la définition de la vie même qui, à la lumière de la Charte du Mandé, qu'il évoque dans le tome 3, reste toujours égale à elle-même. Pour le théoricien de la tilogie, le vivant est partout "revêtu de la même dignité". En effet, l'une des positions fondamentales de la tilogie, c'est la dignité et l'égalité du vivant, de quoi il déduit "l'égale dignité du vivant, de tous les vivants, car un vivant en tant que vivant n'a pas plus ou moins de vie : il est vivant au même titre et au même degré que n'importe quel autre vivant" (p. 179). De ce postulat résulte la solidarité entre tous les vivants, une "conscience du vivant" dont l'homme doit se porter garant. Cette conscience de vivant elle-même n'est qu'une étape vers la "conscience de ti" que l'on peut définir comme "l'expression de la solidarité organique du ti humain avec la totalité des ti et avec le ti profond".

Deux autres figures féminines que Djibril Samb évoque aussi dans ce tome 5, illustrent la difficulté de la condition humaine. Il s'agit de la musulmane Rabia al-Adawiyya (VIIIe siècle) et de la catholique Johannes Anglicus (ou Jeanne dite la papesse). Leurs vies, à cheval entre la légende et l'histoire, ou possiblement les deux, "montrent combien l'on peine à rester humain dans son quant à soi, tant il y faut impérativement le concours de son prochain". La première (Rabia), qui voulait "avec l'eau éteindre la Géhenne et, avec le feu, brûler le Ciel", pour que les hommes aiment Dieu "pour Lui-même" est considérée comme "la femme soufie par excellence", en un mot une sainte. Pourtant, en examinant sa vie, l'on se rend compte que c'est "une femme puissamment humaine" (avec les mêmes faiblesses que les autres humains), malgré l'élévation de son idéal mystique. Après tout, "nous sommes tellement humains par nos travers et nos petits côtés... " (méditation du 6 mai, p. 85) Quant à Jeanne la papesse, "au cours de son règne, serait survenue une grossesse suivie d'un accouchement en public dans des circonstances diversement rapportées suivant les sources", y compris celles "indemnes de tout soupçon d'hostilité à l'endroit de l'Eglise catholique" (p. 57)

Le philosophe, l'activiste et la politique

Y a-t-il un bon usage du mal ? C'est à travers ce questionnement que Djibril Samb poursuit ses réflexions sur la réforme de l'Etat en Afrique. Il distingue notamment la politique, au sens strict, qui est "la sève de l'Etat civilisateur" de "l'ombre de la politique" qui entraine l'ensauvagement de l'Etat. Pour en revenir au "bon usage du mal", à la lumière de la doctrine de Machiavel, pour qui, au fond, en politique, ce qui est déterminant, c'est de conquérir le pouvoir ou de le conserver, y compris par la scélératesse ou le crime, Samb conclut qu'il n'y a pas de "bon usage du mal", car, "d'une part, l'usage n'est pas de l'ordre du bien ni du mal, et d'autre part, le bien et le mal sont antinomiques" (p. 82). Si "le philosophe de ce temps ne soutient aucun parti [politique] ni n'en combat aucun", il aime la liberté et réprouve l'oppression. C'est au nom de ce principe qu'il soutient que Guy Marius Sagna, qu'il évoque dans sa méditation du 24 juillet, et tous les autres activistes ont bel et bien le droit d'exprimer leurs opinions sur les affaires du pays. "L'indocilité, dit-il, est le chemin de la liberté, parce qu'elle est déjà la liberté".

Pour le philosophe, la vraie question porte sur la limite (de ce qu'il est permis de faire) parce que "quand les limites de ce qu'il n'est pas permis de faire sont repoussées de fait, la condition humaine recule". Comme l'illustre de façon effroyable le génocide des Tutsi au Rwanda. Prenant prétexte de la création de la commission Duclert par le président Macron, l'auteur évoque longuement cette question qui, regrette-t-il, ne semble pas préoccuper l'Afrique pensante, alors même qu'elle pose, en termes tragiques, la complexité de rester humain dans un contexte "d'ensauvagement". Le philosophe s'étonne ainsi de la composition de ladite commission, avec seulement deux des neuf membres qui ont abordé "marginalement" l'Afrique dans leurs travaux et l'ambiguïté de la mission qui lui a été confiée...

Après ce tome 5, qui clôt la série "L'heur de philosopher la nuit et le jour", le philosophe laissera éclater son "bonheur de philosopher", jusque-là contenu (ce que suggère le terme "heur"), dans une nouvelle série, dont les deux premiers volumes à paraître seront consacrés au "maître-philosophe autant que maître des philosophes", Socrate.