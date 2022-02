Afrique: CAN 202 - Issoufou Dayo (Burkina Faso) "Notre adversaire était plus expérimenté que nous "

interview

Battu par le Cameroun au tirs au but 5-3 après un 3-3 à l'issue du temps réglementaire, le Burkina Faso peut nourrir des regrets au vu du scénario de ce match de classement de la CAN 2021. A chaud, le défenseur burkinabé, Issoufou Dayo s'est prononcé après cette défaite.

Journaliste- quelle idée faites vous de l'adversaire du jour?

Voilà notre adversaire était plus expérimenté que nous, c'est le football, on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Nous avons une équipe jeune, aimable. Nous sommes comme une famille et on se comprend, c'est le plus important. On va rentrer au pays, travailler dur pour revenir dans l'avenir.

Journaliste - Est ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que Hervé Koffi vous a manqué ?

Depuis le début de cette CAN, on a pas pu aligner notre onze type et voilà nous, on vit comme une famille. Nous sommes interchangeables sur le terrain. En l'absence d'un joueur, l'autre peut le remplacer valablement et voilà Koffi n'était pas là mais Farid l'a remplacé valablement.