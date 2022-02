Gabon: Ogooué-Lolo - L'ONE s'établit à Koula-Moutou

L' antenne régionale de l'Office National de l'Emploi (ONE) s'est officiellement installée dans l'Ogooué-Lolo.

La cérémonie a eu lieu le 04 février dernier à Koula-Moutou, en présence du ministre Hugues Mbadinga Madiya, du Gouverneur de l'Ogooué-Lolo Jean Bosco Assingabagni, du Directeur général de l'ONE, Hans Landry Ivala et des autorités locales, tout en rappelant les missions de ce service public de l'emploi. Il s'agit d'assister les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation en vue de faciliter leur insertion ou réinsertion dans la vie professionnelle ; accompagner les employeurs dans le processus de recrutement de leur personnel et de mettre en oeuvre, les dispositions spécifiques arrêtées par le gouvernement en faveur de l'emploi.

La question de l'emploi des jeunes au Gabon, comme partout ailleurs en Afrique est toujours d'actualité. Elle est sur toutes les lèvres ou presque. Elle préoccupe les autorités gouvernementales à divers niveaux de responsabilité. L'Office National de l'Emploi (ONE) ,dans l'optique de promouvoir et mettre en œuvre les programmes d'accompagnement à l'emploi tel que défini dans le Programme d'Accélération et de la Transformation (PAT), se déploie un peu partout à Libreville comme à l'intérieur du pays.

Dans la province de l'Ogooué-Lolo, précisément à Koula-Moutou, c'est Hans Landry Ivala, Directeur Général de ce Service Public d'Emploi qui a invité le membre du gouvernement Hugues Mbadinga Madiya, Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie à procéder à l'inauguration des bâtiments flambant neufs devant abriter les services de l'Office National de l'Emploi du Gabon. " Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a instruit le gouvernement de mettre en place, le Plan d'accélération de la transformation (PAT) qui a, entre autre pour objectif , la pérennisation du dispositif d'aide d'accès à l'emploi et visant à faire bénéficier à 20.000 jeunes compatriotes, un programme à l'emploi, d'ici juin 2023" précise le ministre Hugues Mbadinga Madiya.

Pour Hans Landry Ivala, Directeur Général de ce Service Public d'Emploi, "la problématique de l'emploi dans sa dimension globale reste un enjeu de taille et une préoccupation majeure pour les plus autorités de notre pays, en tête desquelles, le Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba qui ne ménage aucun effort afin de trouver des solutions idoines et pertinentes pour faciliter l'accès aux emplois décents". Il soutient d'ailleurs qu'une des solutions est de rendre l'offre des services de l'ONE plus proche des populations cibles.

Les jeunes Logovéens ont manifesté leur engouement quant à l'ouverture officielle de l'antenne régionale de l'ONE dans leur provinces. Pour eux, l'arrivée de l'Office National de l'Emploi (ONE) dans l'Ogooué-Lolo est une source d'espoir dans le cadre de la recherche d'emploi pour les jeunes. Ils saluent l'installation de cette antenne de ce Service Public d'Emploi à la capitale provinciale, Koula-Moutou.

L'ONE est désormais présent dans 6 provinces :

Estuaire (Libreville), Haut-Ogooué (Franceville), Nyanga (Tchibanga),Ogooué - Lolo (Koulamoutou), Ogooué-Maritime (Port-Gentil), Woleu-Ntem (Oyem). Ses missions ont été rappelées à des fins utiles. Il s'agit d' assister les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation en vue de faciliter leur insertion ou réinsertion dans la vie professionnelle ; accompagner les employeurs dans le processus de recrutement de leur personnel, enfin, mettre en oeuvre les dispositions spécifiques arrêtées par le gouvernement en faveur de l'emploi. Il faut souligner qu'à ce jour, 78 demandeurs d'emploi dont 38 hommes et 40 femmes ont été enregistrés et 36 candidatures désirent se lancer dans l'entrepreunariat.