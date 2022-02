Sénégal: Modou Ngom - Parcours atypique d'un " self made man "

Il est de ces parcours qui inspirent respect et admiration par le sens du sacrifice et du don de soi qui les caractérisent. Modèle d'humilité, Modou Ngom, président du Collectifs des acteurs de la friperie (Caf) et diplômé du Département d'Anglais, est de ceux-là.

Quand il venait de décrocher son Master 2 en Littérature et Civilisation étrangère à la Faculté des Lettres et sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et son Master en Marketing et Stratégie d'entreprise à Eticca, Modou Ngom n'imaginait pas un seul instant qu'il gagnerait sa vie dans un secteur qui n'exige ni connaissances académiques, encore moins de diplômes. Aujourd'hui, ce brillant étudiant est actif dans la vente de friperie. " Je ne voulais pas être professeur. Et à l'époque, c'est presque la seule opportunité qui s'offrait à ceux qui sortaient du Département d'Anglais ", explique-t-il, le visage timide.

Mais, avant d'atterrir dans le milieu de la friperie, Modou, aujourd'hui âgé de 36 ans, a bourlingué un peu partout. Entre formation professionnelle, stage par-ci, contrat par-là, le natif de Guédiawaye n'arrivait toujours pas à s'épanouir. Après son diplôme à Eticca, une business school dakaroise, il décroche un stage dans une entreprise dénommée Gmb (Groupement mobile de bâtiment). Là-bas, il abat un travail colossal, mais estime ne pas être payé à la hauteur de ses performances. Il décide de claquer la porte. " Je sentais que j'étais exploité. Ainsi, avec des amis, nous avons créé Diokar Holding Group spécialisé dans les prestations de services, transit... Nous avons rapidement décroché des partenaires internationaux ", se souvient-il.

Hélas, là encore, Modou ne fera pas long feu. " Trahi " par ses partenaires, il décide, une fois de plus, de quitter l'entreprise qui commençait pourtant à grandir. Mais, pour lui, malgré les nombreuses désillusions, il était hors de question de baisser les bras. Il décide alors de ranger tout ce qui est diplômes et attestations de stage pour se lancer dans la friperie. C'était en 2015. " J'ai commencé par être un marchand ambulant. J'achetais les produits à Colobane avant de les écouler un peu partout dans les rues de Dakar ", narre-t-il. Un passage difficile. Entre les regards des autres et les nombreuses interrogations de personnes qui savaient déjà son parcours universitaire, Modou a dû avoir un mental fort pour résister. " Les gens ne pouvaient pas comprendre, mais moi je m'en foutais pas mal. Quand on a une certaine éducation, le plus important, c'est de gagner dignement sa vie ", estime-t-il.

Le déclic avec les Chinois

" La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ", disait Louis Pasteur. Cette assertion trouve tout son sens dans le parcours de Modou Ngom. Alors qu'il commençait à trouver ses aises dans son nouveau métier de marchand ambulant, il voit sa vie connaitre un nouveau déclic. En effet, ayant investi le marché de la friperie, les Chinois rencontraient énormément de difficultés dans la communication avec leurs partenaires. Alors, avec son Master en Anglais et surtout bien introduit dans le milieu de la friperie, Modou apparait comme le partenaire idéal. " J'ai mis à profit mon anglais et mes études en marketing. Ils me donnaient des containers et je les revendais. Honnêtement, je m'en sortais très bien ", dit-il tout fier.

Avec cette position stratégique et un des rares instruit au marché de Colobane, Modou Ngom devient de plus en plus incontournable. C'est logiquement qu'il est élu président du Collectif des acteurs de la friperie (Caf) qui regroupe l'écrasante majorité des membres du secteur. Cette position lui ouvrira d'autres portes. En effet, dans sa stratégie de pénétration du secteur informel, Wave avait ciblé Colobane comme un de ses plus importants points focaux. Et Modou Ngom était le profil idéal. " Comme j'ai fait des études en Marketing, en 2017, j'ai participé à la stratégie de pénétration de Wave au Sénégal. J'ai été leur représentant à Colobane parce qu'ils voulaient investir le secteur informel. À l'époque, j'étais le seul à pouvoir faire des transactions Wave à Colobane. Je faisais des chiffres de près de 70 millions de FCfa ", révèle-t-il. Mais, après quelques couacs, la collaboration avec l'opérateur est rompue.

Chaine de solidarité

Aujourd'hui, devenu un des plus grands acteurs du secteur, Modou Ngom n'en a pas pour autant oublié les valeurs de solidarité et de partage. Dans son quartier, où sévit le chômage des jeunes, il a mis en place un système d'accompagnement assez original et qui a fini de faire des résultats. Devenu importateur de friperie, il donne des ballots à des femmes qui les revendent. L'avantage, c'est que le prêt se fait sans intérêt et le remboursement est étalé. Fatou est une des bénéficiaires. Selon elle, c'est ce qui a permis à plusieurs femmes d'avoir des revenus assez corrects jusqu'à devenir autonomes. Cette générosité fera naitre des liens étroits entre Modou et sa communauté. C'est une des raisons qui a poussé le président du mouvement " And Sopi Sahm Notaire ", créé en janvier 2021, à s'intéresser à la politique. " Les populations m'ont poussé pour que je sois candidat aux dernières locales ", dit-il. Même s'il est classé troisième dans la commune de Sahm Notaire, il estime que le résultat est honorable pour un mouvement qui vient juste d'avoir un an. Aujourd'hui, si Modou a une conviction, c'est que pour aider les populations, il n'est pas indispensable d'être à un poste de responsabilité. Après la friperie, il travaille à la mise en place d'un mécanisme de financement adapté aux besoins des populations locales. " La chaine de solidarité doit continuer, peu importe la station où l'on se trouve ", dit-il. Toute une philosophie !