Afrique: CAN 2021 - La finale Sénégal - Egypte avec Mané et Salah dans les compositions de départ

Commencée le 9 janvier dernier, la CAN 2021 prend fin ce dimanche avec la grande finale qui oppose l'Egypte au Sénégal. Une rencontre qui verra la présence effective de Mohamed Salah et Sadio Mané, les deux joueurs qui seront les plus en vue dans ce match.

C'est avec un système 4-3-3 que les Pharaons essayeront de sortir du piège des Sénégalais. Mohamed Abou Gabal dit Gabaski sera dans les buts, Mohamed Elneny et Hamdi Fathi sont également titulaires dans l'entrejeu alors que Mostafa Mohamed sera épaulé en attaque par Mohamed Salah et Omar Marmoush.

Du Côté du Sénégal, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou et Sadio Mané forment le trio d'attaque. La défense est formée par Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Saliou Ciss alors que Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gueye animeront le milieu de terrain des Lions.