Cote d'Ivoire: Affaire coup d'Etat civil et coup d'état militaire - Gbagbo reprend les éléments de langage favorable aux putschs militaires

Lors d'une rencontre qu'il a eue le samedi 5 février 2022 à Mama sa ville natale située dans le département de Gagnoa, avec les femmes et les jeunes du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-Ci), son parti, Laurent Gbagbo, réagissant sur les récentes prises du pouvoir au Mali, en Guinée et Burkina, a indiqué que le fait que les chefs de l'Etat font plus de deux mandats au pouvoir constitue un coup d'Etat civil qui selon lui est pareil à un coup d'Etat militaire.

L'ex-président reprend ainsi les éléments de langage favorable aux putschs militaires.

En déclarant à Mama le 5 février 2022 qu'un coup d'Etat civil est égal à un coup d'Etat militaire , Laurent Gbagbo embouche la même trompette que les personnes qui soutiennent les putschs militaires.

" Avant de continuer, je voulais soulever deux problèmes. Ces temps-ci on se plaint beaucoup des coups d'Etats militaires en Afrique de l'ouest : deux coups d'État militaires au Mali, il y a eu un coup d'Etat militaire en Guinée il y a eu un coup d'Etat militaire au Burkina Faso. Je regardais la télévision, j'ai vu Hubert Oulaye qui avait été invité par une chaîne. Il s'en est très bien sorti. Félicitations. Mais Malicieusement, les gens lui disent qu'on dirait que vous vous réjouissez des coups d'Etat militaires.

Il a répondu comme tous ceux qui ont répondu ici. Mais je voulais dire quand dans un pays on fait des coups d'Etats civil et que ces coups d'Etats ne sont pas condamnés mais applaudis, il ne faut pas s'étonner après que des militaires fassent des coups d'Etat militaires. C'est ça je veux dire. Quand la Constitution dit qu'un homme ne peut faire que deux mandats présidentiels et qu'il en fait trois, c'est un coup d'Etat civil. Mais on ne le dit pas et on ne le condamne pas assez.

Un coup d'Etat est un coup d'Etat. Vous voyez aux États-Unis si Joe Biden ou Donald Trump décidait, par exemple, de faire un troisième mandat mais ça serait la révolution dans tout le pays. Ils ne peuvent pas parce que ce qu'on écrit on doit le respecter. Ce qu'on met dans la Constitution, on doit le respecter. Quand tu as écris qu'il faut 02 mandats et que tu te débrouilles pour en faire 03, le militaire avec son fusil se dit j'ai une arme, eh ben je fais un coup d'Etat. Voilà les conséquences des actes des politiques.

Après ce sont eux qui sont durs avec les militaires. Mais un coup d'Etat est un coup d'état. Un coup d'Etat, c'est la rupture de l'ordre normal des choses. Je voulais du haut de cette tribune dire à toute la classe politique ivoirienne de laisser tomber les coups d'Etat, d'oublier les coups d'Etat, de laisser ça, et comme on le dit chez nous à Yopougon, de quitter dedans ", a déclaré Gbagbo. Reprenant ainsi les éléments de langage favorable aux putschs militaires..