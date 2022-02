Afrique: CAN 2021 - Les Lions indomptables sauvent leur tournoi avec la médaille de bronze

Les Lions indomptables du Cameroun ont terminé à la troisième place de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN ) 2021 au détriment du Burkina Faso lors de la petite finale, le samedi 5 février 2022. Les Lions indomptables sauvent ainsi leur CAN avec la médaille de bronze .

Comme en 1972, lors de la 8e édition de la CAN qu'il avait organisée, le Cameroun obtient la médaille de bronze. Les Camerounais menés 3-0, ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à 3-3, grâce à un doublé de Vincent Aboubakar (8 buts durant cette CAN 2022) pour finir sur le podium après les tirs au but (5-3). Les Lions indomptables ont réalisé le scénario parfait avec cette "remontada". Vincent Aboubakar et ses coéquipiers sauvent ainsi leur CAN en se contentant de cette place après la demi-finale perdue face à l'Egypte. Pour le sélectionneur national, le Camerounais a démontré sa force de caractère dans cette rencontre aux multiples rebondissements. " 48 heures après avoir joué les prolongations, je ne pouvais pas courir de risques avec les joueurs et c'est pour cette raison que j'ai remanié mon équipe. Nous avons vu jouer plusieurs joueurs ce soir et je suis satisfait du rendement de plusieurs joueurs. Nous avions un premier objectif qui était de jouer la finale mais ça s'est joué sur des détails en demi-finale face à l'Egypte. Aujourd'hui, nous avons démontré la force de caractère de ce groupe et nous avons gagné sur penaltys ", a déclaré Antonio Conceiçao sur le site de la CAF.

Bertrand Traoré , des Étalons : " Ce résultat vient nous gâcher notre parcours "

vec cette défaite, le Burkina Faso revit cette petite finale perdue en 1998 à domicile. Dominateur face à la RD Congo ( 4-1), les Étalons ont baissé la garde pour permettre aux Congolais de refaire leur retard pour ensuite s'incliner aux tirs au but. Une situation semblable à celle de la 33e édition de la CAN 2021. La déception est naturellement au rendez-vous. " Je suis très déçu après ce résultat. Nous avions le match entre les mains. Nous menions 3-0 avant de se faire rattraper à quelques secondes de la fin du match. C'est une faute professionnelle car nous avions tout pour remporter la rencontre. Ce résultat vient nous gâcher notre parcours", a exprimé B Bertrand Traoré désigné l'homme du match .