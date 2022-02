Afrique: CAN 2021 - Le Sénégal enfin couronné

La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnrgies Cameroun 2021 a été remportée, hier dimanche 6 février 2022, par les Lions de la Téranga. Ils sont venus à bout des Pharaons d'Egypte à l'issue de l'épreuve des tirs au but (4-2). Un score nul vierge a sanctionné la rencontre après 120 minutes de jeu.

La sortie du trophée, déposé sur une estrade du stade d'Olembé par Roger Milla, le passage de témoin à la Côte d'Ivoire, organisatrice de la 34e édition en 2023, la remise de médailles et du trophée continental. Ce sont, entre autres faits qui ont marqué le clou de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) TotalEnrgies Cameroun 2021, remportée hier dimanche 6 février 2022 par les Lions de la Téranga. Ce fut au cours d'une rencontre qu'ils ont littéralement dominé devant une formation des Pharaons d'Egypte qui a fait preuve de solidarité et de combativité.

Les Lions du coach Aliou Cissé pouvaient remporter ce match par au moins 3 buts d'écart que personne n'aurait crié au scandale. Ils se sont même permis de rater un penalty (6e) par Sadio Mané. Tactiquement en place, les Pharaons, en bon guerriers, ont accepté souffrir, mais ont réussi parfois à placer des contre-attaques qui ont failli surprendre la défense sénégalaise contrôlée par la paire Kalidou Koulibaly - Abdou Diallo. Avec un rythme soutenu digne d'une finale continentale, aucune des deux formations n'est parvenue à trouver la faille, même pendant les prolongations. C'est finale-ment lors de la séance des tirs au but que le Sénégal s'est montré plus adroit en réussissant à mettre 4 tirs au fond contre 2 à l'Egypte. Les Pharaons ont sans doute manqué de fraicheur physique et de lucidité lors de cette finale, car, le capitaine Mohammed Salah et ses coéquipiers disputaient leur quatrième prolongation de la compétition.

Le Sénégal rafle presque tous les trophées individuels

Pour son sacre, le Sénégal a en plus des médailles d'or, les honneurs et le trophée qui lui a été remis par le président de la république camerounaise Paul Biya, est reparti avec la somme d'environ 3 milliards FCFA. L'Egypte s'en sort avec des médailles d'argent plus la somme d'environ 2 milliards FCFA. Dans le palmarès de cette 33e fête biennale du football, les titres de meilleurs gardien et celui de meilleur joueur du tournoi sont sénégalais. Ils échoient respectivement à Edouard Mendy et à Sadio Mané. Avec 8 réalisations, le Camerounais Vincent Aboubakar remporte le soulier d'or, qui récompense le meilleur buteur de la compétition.

Dans la tanière des Lions de la Téranga, la satisfaction est grande. Leur coach n'a pas pu retenir ses larmes, lui qui a perdu une finale en 2002 en tant que joueur et en 2019 comme entraineur. C'est dire qu'il était à la recherche de ce trophée depuis belle lurette. " On la tient enfin cette coupe. Elle est capricieuse. Ça fait plus de 20 ans que nous la poursuivons. Nous l'avons charmée et elle a accepté entrer au Sénégal cette année ," se réjouit Aliou Cissé, fier d'avoir enfin brisé le signe indien. Le Sénégal est la quatorzième Nation africaine à remporter le trophée le plus convoité du continent.

Depuis Yaoundé